Qué significan los triángulos en los envases plásticos y por qué es importante saberlo

Es habitual observar en la base de botellas y envases plásticos un triángulo con un número en su interior y asumir que ese símbolo indica que el objeto puede reciclarse. Sin embargo, esta interpretación es incorrecta en muchos casos y es una de las confusiones más frecuentes al momento de separar residuos en el hogar.

Ese ícono, que contiene cifras del 1 al 7, no señala si un producto es reciclable o no, sino que funciona como un código de identificación del tipo de plástico con el que está fabricado. Su objetivo es facilitar la clasificación industrial y el trabajo de los sistemas de gestión de residuos.

Este malentendido da lugar a una práctica conocida como “wishcycling”, que consiste en depositar en el contenedor de reciclables cualquier elemento que “parezca” reciclable solo por llevar el símbolo. Aunque la intención es positiva, puede generar un efecto contrario, ya que al mezclar materiales no aptos con los que sí pueden recuperarse se contamina todo el proceso y se dificulta su tratamiento posterior.

Entender los códigos del plástico permite tomar mejores decisiones ambientales (Foto: Imagen ilustrativa con IA)

Por eso, resulta clave comprender qué representa cada número. El 1 corresponde al PET, presente en botellas de bebidas y envases de alimentos, uno de los plásticos más aceptados por su facilidad de reciclaje. El 2 identifica al HDPE, utilizado en envases de productos de limpieza, leche o cosmética, y también suele ser ampliamente reciclable.

El 3 es el PVC, común en caños o materiales de construcción, que en general no se incorpora a los sistemas de reciclaje domiciliario por su complejidad. El 4 corresponde al LDPE, presente en bolsas y envoltorios flexibles, que no siempre es aceptado. El 5, polipropileno, se usa en envases resistentes al calor y algunos recipientes alimentarios, con posibilidades variables según la región.

El 6 es el poliestireno, conocido como telgopor, uno de los menos reciclados debido a sus dificultades de procesamiento. Finalmente, el 7 agrupa distintos plásticos mixtos o no clasificados, que suelen ser los menos aptos para reciclaje doméstico.

En este contexto, los especialistas remarcan que más allá del símbolo, lo fundamental es conocer qué materiales recibe efectivamente cada sistema local de reciclaje. El triángulo ayuda a identificar el tipo de plástico, pero la decisión correcta depende de las reglas de cada ciudad y no solo del número que aparece en el envase.