El sábado 28 de noviembre se llevará a cabo, en París, el tradicional Baile de las Debutantes. “Le Bal” es un clásico en la agenda social parisina donde cada año hacen su presentación en sociedad alrededor de 20 señoritas de entre 16 a 22 años. Llegan de distintas partes del mundo y todas tienen un linaje destacado: son hijas de aristócratas, de nobles, de magnates o de celebridades internacionales.

Quien convoca -y organiza la velada desde 1992- es Ophélie Renouard, una psicóloga nacida en Vietnam que se convirtió en la relaciones públicas más relevante de Francia. Como ella misma contó en más de una oportunidad, la calve del evento está en la selección de las candidatas. No cualquiera puede presentarse en “Le Bal”, no cualquiera es aceptada.

Estar en la lista de “Madame Renouard” significa dar un salto definitivo a la elite social, cultural y mediática internacional, con cobertura garantizada en las principales revistas de moda y sociedad del mundo.

Ophelie Renouard, cerebro y alma de Le Bal des débutantes

El acontecimiento, digno de un capítulo de Bridgerton, tiene su propio protocolo. Cada una de las jóvenes es escoltada durante su presentación en sociedad por un “cavalier”, que puede ser propuesto por la debutante (muchas veces eligen a sus hermanos) o seleccionado personalmente por Ophélie Renouard tras un largo proceso de “casting y emparejamiento” (que privilegia un idioma en común, edad similar, estatura parecida para no desentonar en las fotos, intereses similares que dinamicen el diálogo...)

En los meses previos a “Le Bal”, cada debutante es emparejada con una maison de alta costura (como Dior, Chanel, Elie Saab, Giambattista Valli o Valentino) que le diseña o cede un vestido único, hecho a medida, convirtiendo el evento en una vidriera mundial de la moda y la joyería.

Los cavaliers también deben cumplir con un estricto código de etiqueta. Están obligados a usar frac o esmoquin, según el protocolo de cada edición, y asistir el día anterior a una clase obligatoria de vals junto a los padres de las debutantes, impartida por maestros de baile en París.

En esta edición, la cita es en el hotel Shangri-La, un antiguo palacete situado cerca de la Torre Eiffel que perteneció originalmente al príncipe Roland Bonaparte, sobrino del emperador Napoleón Bonaparte. Y el número de debutantes que serán presentadas en sociedad es 19.

El cronograma de “Le Bal des debutantes” no es complejo. Comienza al mediodía con sesiones de peluquería y maquillaje. A las 15:30 las debutantes, ya vestidas y alhajadas, posan con sus cavaliers para sus retratos oficiales y los medios acreditados. La recepción empieza a las 19:30, cuando llegan familiares, diseñadores, celebridades y filántropos invitados. Un detalle que no es menor: a “Le Bal” sólo se accede por invitación.

Las candidatas de "Le Bal" en 2025

Una hora más tarde, a las 20:30, comienza el desfile de presentación: cada cavalier acompaña del brazo a su debutante hacia el salón principal mientras el maestro de ceremonias (históricamente Stéphane Bern) lee en voz alta su nombre, linaje, logros académicos o artísticos y el diseñador que la viste.

A las 22:45, tras una comida en la que se sirve alta gastronomía francesa, se produce el momento cumbre: el vals de apertura. Las debutantes saltan a la pista con sus padres que, a mitad de la pieza musical, ceden el privilegio a los cavaliers. Después, un DJ toma el control de la consola hasta las 02 del domingo, cuando “Le Bal” apaga su música. Baja el telón de una noche inolvidable.

El baile tiene además un fin solidario: este año, los fondos recaudados serán destinados al ARCFA (Asociación para la Investigación de la Cardiopatía Infantil) para apoyar la unidad de investigación de cardiología pediátrica del Hospital Necker-Enfants Malades de París y el Hospital Infantil Maria Fareri, de Francia y Estados Unidos, respectivamente.

La lista de “debutantes famosas” en la historia de “Le Bal” es interminable. Y esta edición también trae nombres rutilantes. Aunque hay una participante que sorprende por su origen: nació en la Argentina y es bisnieta de una mujer que animó la vida social de Buenos Aires.

La hija de una modelo inolvidable

Una de las sorpresas de esta temporada será Clementine, la hija de Claudia Schiffer (¿la modelo más famosa de todos los tiempos?) y del director de cine Matthew Vaughn. Tiene 22 años y un futuro como artista: estudia fotografía y moda en Nueva York.

Clementine Vaughn, la hija artista de Claudia Schiffer

El mensaje y la foto publicada por la supermodelo para el cumpleaños 22 de su hija: "Feliz 22º cumpleaños, Clementine. Sigue brillando, mi diamante creativo, ingenioso, cariñoso, tenaz, sabio y precioso”

Clemmy, como le dicen sus íntimos, nació en Londres en 2004 y vivió sus primeros años en el campo, en West Suffolk, con un perfil bajísimo. Sus padres siempre optaron por mantenerla lejos de los flashes, tal como hicieron con sus hermanos, Caspar y Cosima.

Una de las sorpresas de la edición 2026

Si bien Claudia Schiffer fue musa de Karl Lagerfeld y acostumbraba cerrar los desfiles de Chanel en los 90, Clementine hará su presentación en sociedad con un diseño de Christian Dior Alta Costura.

Una heredera de la moda

Otras de las debutantes con linaje conocido en todo el mundo es Olimpia Báez Herrera, nieta de la diseñadora Carolina Herrera e hija de Carolina Adriana Herrera y del torero Miguel “El Litri” Báez.

Olimpia nació en Madrid hace 21 años. Cuando terminó la secundaria, siguiendo los pasos de su madre, se mudó a Manhattan para estudiar comunicación y moda en la Universidad de Nueva York.

Olimpia Báez-Herrera junto a su madre @carolinaherrera

A pesar de que su madre siempre se mostró renuente a este tipo de exposición, Olimpia eligió seguir los pasos de su prima Carolina Lansing (hija de Patricia Herrera) quien hizo su debut en sociedad en “Le Bal” el año pasado.

En cuando a su vestuario, no hay mucho misterio: como no podía ser de otra manera, Olimpia lucirá un vestido de Carolina Herrera y entrará al salón del brazo de su hermano mayor Miguel Báez-Herrera.

Olimpia, hija de Carolina Adriana Herrera y nieta de Carolina Herrera, será una de las debutantes de este año Getty Images

Sangre argentina

Este año, la lista de “Madame Renouard” incluye también una debutante con sangre argentina: Victoire de Noailles de Mouchy de Poix, una joven aristócrata nacida el 19 de febrero de 2008 en Buenos Aires, miembro de dos de las casas nobles más históricas de Francia: la Casa de Noailles y la Casa de Orléans.

Victoire de Noailles, debutantes 2026

Es bisnieta de Florinda Fernández Anchorena, la menor de los cuatro hijos de Juan Antonio Fernández y de Rosa de Anchorena, quienes mandaron a construir el emblemético Palacio Fernández Anchorena pero nunca lo habitaron. El edificio hoy es sede la Nunciatura porteña, donde vivieron los papas Juan Pablo II y León XIV en su visita a Buenos Aires.

“Chita” -como llamaban a Florinda- siempre fue reconocida como una de las mujeres más elegantes de su tiempo. Y su retrato apareció en la portada de la revista Caras y Caretas. Se casó con el conde George de Castellane, un arsitócrata francés, héroe de la Primera Guerra Mundial, que heredó por línea materna una de las más grandes fortunas de los Estados Unidos (de la familia Gould, dedicada al negocio del ferrocarril). Juntos, armaron su familia en París. Tuvieron una sola hija.

Destaca el historiador Daniel Balmaceda: “El enlace Castellan-Fernández Anchorena dio lugar a una nota publicada en la revista francesa Les modes de la femme de France que sostenía que se habían puesto de moda las bodas franco-argentinas en detrimento de las que, pocas décadas atrás, involucraban a los estadounidenses. En la mencionada nota se citaba, además de casamiento de Georges y Florinda, el de María Rosa Bemberg con el marqués de Ganay y el de Josefina Atucha con el marqués de Jaocourt.

El matrimonio de Chita y el conde tuvo toda la armonía que no había logrado el de los padres del novio. La condesa Florinda era un encanto y brilló en los salones parisinos, aún después de dar a luz a Diana en noviembre de 1927. En 1934 se realizó una encuesta entre los mejores diseñadores de París para elegir a las mujeres elegantes. En la lista plagada de francesas y estadounidenses, Chita Anchorena fue la única argentina elegida".

Descendiente de la realeza francesa, Victoire de Noailles entre las debutantes

Sin embargo, Victoire nació en la Argentina, durante una larga estadía que pasaron sus padres en el país administrando campos y propiedades que heredaron de la familia Fernández Anchorena.

Victoire mantiene contacto permanente con sus amigas argentinas, muchas ex alumnas del liceo francés Jean Mermoz, que la llaman cariñosamente “Vicu”.

Victoire de Noailles con un vestido de la diseñadora china Guo Pei. (foto: IG lebal.paris)

Victoire de Noailles de Mouchy de Poix. (foto: IG lebal.paris)

En vísperas de “Le Bal”, la revista ¡HOLA! presenta su linaje y su historia: “Victoire pasó su infancia en Buenos Aires, Argentina, donde nació hace 18 años, y posteriormente se trasladó a París. Su familia es uno de los clanes aristocráticos más antiguos de Francia. Su padre, el fallecido vizconde Alexis de Noailles, formaba parte de la ilustre Casa de Noailles, cuyos miembros desempeñaron un papel importante en la corte y mantuvieron una estrecha relación con el rey Luis XIV. Su madre, Su Alteza Real la princesa Diane d’Orléans, pertenece a la familia real francesa y desciende de Luis Felipe I, el último rey de Francia”.

Victoire estudió en Londres y actualmente sigue la carrera de diseño de moda en Esmod, en París. Para su debut, la joven eligió lucir un vestido de la diseñadora china Guo Pei (la misma que creó el vestido amarillo de Rihanna en la Met Gala 2015) y entrará del brazo del cavalier francés Charles Noël de Cacqueray.

Su bisabuela, la argentina Florinda Fernández Anchorena en Caras y Caretas

Las otras debutantes 2026

El 28 de noviembre también harán su presentación en sociedad las mellizas Ashleigh y Bracie Aston, de 21 años e integrantes de la legendaria familia Aston de Nueva York. Lucirán looks de Jean Paul Gaultier.

Otras protagonistas de “Le Bal” serán la condesa Anna Isabella Melzi d’ Eril, de 19 años; Su Alteza Imperial y Real Zita de Austria, nacida en Suiza e hija del archiduque Carl-Christian de Austria; la condesa finlandesa Sophie Creautz, nieta del príncipe Antoine de Borbón-Dos Sicilias, quien entrará del brazo de Armando Tasso de Saxe Coburgo e Bragança; y la heredera Sheikha Shaymaa Al Saabh, cuya familia gobierna Kuwait desde el siglo XVIII.

En la selecta lista 2026 también estarán Iria de Kersauson, perteneciente a una familia relacionada con la moda (su abuela, Dreda Mele, fue directora de Givenchy y su abuela trabajó para Vogue); Alexia Panayiotopoulos, la menor de la camada, nieta del médico que le puso nombre al síndrome de Panayiotopoulos, un tipo de epilepsia infatil; las norteamericanas Sky Simpson, de 17 años, y Juliet Lipman, heredera de Monte Lipman, de Republic Records.

Allí también se presentarán en sociedad Beatrice Rose Hart, cuya familia está relacionada con la política británica, y la joven Aïnoa de Maleingreau d’Hembise, de 18 años, descendiente del pintor Rubens.

Hay una chilena también en esta edición: Agustina Castro Rioseco Janssens, de 21 años, hija del empresario belga Frederik Janssens.

Vestida con un Giorgio Armani Privé, debutará Angera Brachetti Peretti, sobrina de Beatrice Borromeo e hija de Isabella Borromeo.