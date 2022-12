Quiso “desenmascarar” a un mendigo “ciego” pero el plan terminó de la peor forma

escuchar

Son muchos los debates que se abren a raíz de las personas que piden dinero en la calle. En general, podría decirse que hay dos posiciones: los que creen que quienes mendigan lo hacen por necesidad y falta de empleo y los que piensan que buscan obtener dinero “fácil”.

Las redes sociales suelen reflejar esa disyuntiva, con usuarios que comparten diversas opiniones y también al respecto. Entre estas últimas, se destacó una que dejó al descubierto una graciosa, y a la vez, indignante situación de un hombre que se mostraba como no vidente.

El caso en cuestión sucedió el 8 de diciembre en México, cuando un hombre ‘ciego’ fue descubierto en su mentira para pedir dinero. Un video muestra el momento en el que una persona “recupera” la vista de un momento a otro, y no solo eso sino que protagoniza una pelea en medio de la vía pública. El momento abrió el debate, nuevamente, sobre aquellas personas que buscan engañar para conseguir un redito económico.

¿Cómo ocurrió?

El hombre “ciego”, como de costumbre, procedió a realizar su caminata habitual en pedido de limosnas. En su recorrido, le pidió dinero a un ciudadano que se le cruzó por la calle. El civil le dijo al discapacitado visual que estirara las manos para ofrecerle algo. Sin embargo, lo que le dio fueron monedas falsas.

Un ciego que "volvió a ver"

El hombre, que supuestamente estaba ciego, reaccionó: al darse cuenta de que había sido engañado y que no le había dado monedas, sino rondanas de acero, empezó a golpear a su ‘victimario’ y los dos comenzaron una pelea, mano a mano.

Dicha escena ocasionó que un automóvil frenará rápidamente para evitar chocar con alguno de los hombres, pero eso no logró que ellos detuvieran la pelea. De hecho, no fue hasta que una señora se acercó a los dos, que la finalizaron. Entre puño y puño, se dejó en evidencia que el hombre que aseguraba ser no vidente en realidad no lo era.

Reacción de los internautas

Los hechos se registraron en un vídeo que fue publicado en la cuenta de Twitter @Xpendejo, y el cual tiene más de nueve mil reproducciones en la red social. Para muchos usuarios, el hecho fue divertido y lo demostraron a través de comentarios, aunque otros tantos se trató de una nueva evidencia sobre la existencia de personas que buscan lucrar con discapacidades falsas.

El video de la pelea se viralizó (Captura Twitter)

“Hay más emoción aquí que en las peleas del Canelo”; “Parece muy actuado, pero los guamazos son bien reales”; “Le regresó la vista de golpe”; “Los milagros de la Navidad van llegando”; Yo por eso no doy dinero, ahora tienen el descaro de sacar niños a las calles y los ponen a caminar con bebés en brazos para generar más lástima” y “Las moneditas milagrosas le regresaron la visión , si le hubiese dado billetes de seguro no funciona igual”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

EL TIEMPO (GDA)