Quiso “farmear aura” con un chico, apareció la novia y el final se viralizó en las redes

En las redes sociales aparecen constantemente nuevas palabras y expresiones que se incorporan al lenguaje de niños y adolescentes. Una de las que ganó popularidad en los últimos días es “farmear aura”, un término que se volvió frecuente en TikTok, Instagram y otras plataformas. En ese contexto, un video protagonizado por una joven que intentó sacar a bailar a un chico se hizo viral, ya que la situación tomó un giro inesperado cuando apareció la novia del joven.

La escena fue compartida por la cuenta de Instagram @luucoconut, que acompañaba a la joven, Thali, y rápidamente comenzó a acumular reproducciones. “El día que mi amiga quiso farmear aura y casi farmea una trompada”, escribió en la descripción del video, que alcanzó 7,9 millones de reproducciones y superó los 340.000 “me gustas”.

Quiso “farmear aura” con un chico, apareció la novia y el desenlace se hizo viral

Cabe destacar que la expresión comenzó a hacerse popular entre niños y adolescentes para describir distintas acciones destinadas a proyectar seguridad, llamar la atención o generar una determinada impresión frente a otras personas. En las redes sociales, el término suele aparecer asociado a jóvenes que realizan poses, movimientos, bailes o gestos particulares para mostrarse de una determinada manera.

En el video viral se puede ver a la chica caminando entre la gente hasta que un joven llamó su atención. De inmediato, se acercó para invitarlo a bailar y comenzó a realizar algunos pasos. Sin embargo, en ese momento, el muchacho le señaló que estaba acompañado por su novia.

La situación parecía estar a punto de terminar en un momento incómodo cuando la pareja del joven apareció detrás de él y le advirtió: “No querida, no...”. De todas formas, la respuesta de la protagonista fue inesperada, ya que, en lugar de alejarse o entrar en una discusión, decidió invitar a bailar a la novia.

La escena terminó con ambas bailando juntas (Captura: Instagram @luucoconut)

La joven aceptó entre risas y ambas terminaron bailando cuarteto juntas. De esta manera, lo que había comenzado como un intento de “farmear aura” terminó en una situación divertida para los tres.

Las reacciones en las redes sociales

La particular escena generó una ola de comentarios y muchos usuarios destacaron la reacción de las personas involucradas. “Es el mejor video que vi en mi vida”, escribió un usuario. “Estuvieron bien todos, ella encaró, él señaló y la otra advirtió”, opinó otro.

Las reacciones en las redes no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @luucoconut)

La novia también recibió elogios por su actitud: “La novia del pibe es una tipaza, dejó los celos de lado y bailó con ella”. Otros usuarios eligieron resumir la situación con humor: “Sin necesidad de hablar se entendieron todos, 10/10”.