Recién llegados: 5 novedades que arriban a Club LA NACION

Cada mes, Club LA NACION suma nuevos beneficios para distintos momentos y necesidades. En julio, las propuestas son variadas, y van desde deleitarse con hamburguesas y renovar el look hasta recibir en casa una suscripción que acerca los mejores aceites de oliva del país.

McDonald’s

Pedir McDonald's nunca fue tan fácil como a través de la app

Sitio web: www.arcosar.onelink.me

Beneficio: 20% en App McDonald’s todos los días

El dato: después de varios años de ausencia, acaban de relanzar el Apple Pie, el postre insignia global de la marca

McDonald’s es la cadena de comida rápida más reconocida del mundo, con más de 250 locales en la Argentina y presencia en todo el país. El 20% de descuento aplica exclusivamente a través de la app, por lo que el primer paso es descargar el código de descuento en Club LA NACION, aplicarlo en la app de McDonald’s al pedir por delivery o retiro en local y ¡listo!

*Consultar términos y condiciones en www.club.lanacion.com.ar

Wellington Polo

La propuesta de Wellington busca trascender las tendencias y lograr un estilo atemporal

Sitio web: www.wellingtonpoloclub.com.ar

Beneficio: 20% todos los días

El dato: fundada en Argentina en 2014, la marca se inspira en la elegancia, la disciplina y la tradición del polo

Wellington Polo Club es una marca argentina de indumentaria masculina que toma como referencia el universo del polo y su refinamiento, exigencia y estética clásica para traducirlo en prendas de uso cotidiano. Su catálogo incluye remeras, camisas, buzos, camperas, pantalones y accesorios. Una propuesta que combina calidad de materiales y diseño sobrio.

Salve Regina

Salve Regina acompaña con detalles que marcan la diferencia

Sitio web: www.salveregina.com.ar

Beneficio: 15% de lunes a viernes

El dato: con más de 1.200.000 seguidores en redes sociales, Salve Regina es una de las marcas de regalos y accesorios con mayor comunidad digital de Argentina

Fundada en 2012 por Samanta Schnabel como una empresa familiar en El Palomar, Salve Regina diseña y fabrica en Argentina productos pensados para acompañar los momentos importantes: pulseras, rosarios, llaveros, bendiciones, dijes, anillos, textiles y souvenirs para bautismos, comuniones, nacimientos y confirmaciones. La propuesta combina valor emocional con diseño cuidado, y cada producto está pensado para perdurar.

Delsey París

Las valijas de Delsey invitan a viajar con la seguridad de que las pertenencias estarán siempre protegidas

Sitio web: www.equipajeurbano.com/collections/delsey

Beneficio: 20% en compra online y presencial de martes a jueves

El dato: en 1972, fue la primera marca del mundo en lanzar una valija con ruedas y asa telescópica retráctil, una innovación que cambió para siempre la forma de viajar

Delsey París es una marca francesa fundada en 1946 con más de 75 años de historia en la fabricación de equipaje de calidad. Su representante oficial en Argentina es Equipaje Urbano, que comercializa la línea completa de la marca: valijas de cabina, medianas y grandes en carcasa rígida y semirrígida, mochilas, bolsos de viaje y accesorios. Sus productos se distinguen por la ligereza de los materiales, las ruedas dobles de alta maniobrabilidad y el sistema de cierre Securitech, tres veces más resistente a la intrusión que uno convencional.

Suscripción Oliva de Bonvivir

Bonvivir acaba de agregar un nuevo servicio a su curaduría de vinos: una selección de aceites de oliva mensual

Sitio web: www.bonvivir.com

Beneficio: 10% sobre la suscripción online a OLIVA todos los días

El dato: cada entrega incluye fichas coleccionables con maridajes para aprender a disfrutar mejor cada aceite, seleccionadas por los mismos sommeliers que curan las suscripciones de vino de Bonvivir

Bonvivir es el club de vinos más grande de Argentina y ahora suma Oliva: una suscripción trimestral de aceites de oliva virgen extra curada por sus sommeliers para quienes quieren elevar la cocina cotidiana con productos de excelencia. Cada envío trae tres aceites de 500 ml de distintas bodegas y regiones, seleccionados para garantizar variedad y calidad en cada edición. Los aceites incluyen variedades como Arauco, Frantoio y Arbequina, provenientes de las principales zonas productoras del país: Mendoza, Catamarca, La Rioja y San Juan.

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Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.