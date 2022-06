Récord nacional: cuánto mide, dónde se elaboró y cuándo puede probarse el salame más largo de la Argentina

138 metros con 35 centímetros. Esa es la longitud exacta del embutido producido en una fábrica artesanal de chacinados de San Andrés de Giles. Se trata de un salame cuya extensión récord lo posiciona como el más largo de la Argentina. De esta forma, el producto elaborado por Chacinados La Vasquita destronó al anterior poseedor de la particular marca: un salame de Tandil, que presumía 113,36 metros de largo.

La elaboración de este salame, que será cortado en una fiesta popular en la localidad de San Andrés de Giles el próximo domingo 3 de julio, fue una idea original de José María Meretta, de 68 años, dueño y fundador de Chacinados La Vasquita. “Hace nueve meses que vengo estudiando para hacerlo. No creía nadie que lo iba a poder hacer”, asegura el creador del embutido récord a LA NACIÓN y agrega, todavía incrédulo por la repercusión que tuvo su producto: “Quise hacer esto para festejar los 23 años de La Vasquita; vino un escribano a medirlo y se pudrió todo”.

El salame más largo de la Argentina comenzó a elaborarse hace más de 30 días y se comerá el próximo domingo 3 de julio Infociudad

El “se pudrió todo” dicho entre risas por Meretta significa que el profesional constató que el salame había superado el récord de longitud ostentado por un producto tandilense, que midió 113,36 metros en noviembre del año pasado.

“Somos productores chicos nosotros, nunca creí que iba a pasar lo que pasó”, dice el hombre del récord, que a continuación cuenta algunos secretos de la elaboración del chacinado, que hoy se encuentra en los últimos días del proceso del secado, prácticamente “listo para el cuchillo”, como dice él mismo.

El salame más largo de la Argentina mide 138,35 metros y se produjo en San Andrés de Giles

El embutido propiamente dicho se produjo hace poco más de 30 días. Nueve personas trabajaron en el proceso de ingresar casi 280 kilos de carne en una tripa especial proveniente de Ucrania. La mayoría del producto cárnico provenía de cerdos, pero se utilizo también un 7/8 por ciento de carne de vaca.

“Lo empezamos a hacer a las 5 de la mañana y lo terminamos a las 2 menos cuarto de la tarde”, cuenta Meretta, que añade que hubo nueve trabajadores de la empresa compenetrados en esta elaboración. El resultado puede verse en diversas fotos y videos que la fábrica artesanal de chacinados subió a las redes sociales. Allí se ve al salame, que ocupa en su extensión una treintena de estanterías donde reposa a la espera del encuentro con el paladar de la gente el próximo domingo.

Entre 8 y 9 personas trabajaron en la elaboración del salame más largo de la Argentina Instagram / @chacinadoslavasquita

“Está muy bien. Viene secando muy bien, espectacular -asegura el especialista-. De cualquier manera, me levantaba cada dos horas para verlo, estaba continuamente vigilándolo, que mantuviera la temperatura y humedad para que secara como debía”.

Meretta debió comprar o reformar máquinas para hacer este salame, pero resalta que se siente “muy orgulloso” por el resultado. “Uno viene muy de abajo, siempre laburando, en mi caso desde los 12 años, y esto me sobrepasó”, cuenta el hombre, al que le resulta increíble verse tan solicitado por distintos medios de todo el país.

Un escribano midió los 138,35 metros del salame y constató que se trata del más largo del país Instagram / chacinadoslavasquita

Y para celebrar la creación de este embutido récord, el próximo domingo se va a realizar la “Primera fiesta del salame más largo de la Argentina”. “Quiero una fiesta para mi pueblo”, asegura Meretta, que planea que esta celebración pueda realizarse en la localidad cada año, para lo cual cada año buscará elaborar un salame similar al del 2022.

En la jornada destinada a degustar el salame habrá también patio de comidas, shows en vivo, exposición de autos antiguos y también un claro sesgo solidario. Meretta, que además de productor de chacinados es bombero voluntario hace 18 años, anuncia que en la jornada festiva se van a rematar segmentos de salame de a metros y lo que se recaude por ello se destinará a diferentes instituciones benéficas o sociales de San Andrés de Giles.

Los autores del salame más largo de la Argentina posan delante de su obra; en el centro, con pullover gris, José María Meretta Infociudad

El corte del ya famoso salame se producirá exactamente 40 días después del día que fue elaborado, según detalla Meretta, el productor que no puede dejar de manifestar en todo momento la emoción que le da haber trascendido con ese récord y está feliz por La Vasquita y su personal. “Somos gente de laburo”, dice, y por las dudas aclara que el récord de ostentar el salame más largo del país no se le subió a la cabeza. “No me siento agrandado, ni nada por el estilo”, asevera.

Para los que estén interesados en asistir al evento del domingo próximo, el mismo se realizará en San Andrés de Giles, desde las 10 de la mañana, frente a la fábrica de chacinados, en avenida España, entre Lucas Escully y diagonal Morgan.