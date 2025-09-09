Regla 7-11-4: el método que reduce hasta un 50% el riesgo de infarto, según cardiólogo

Adoptar hábitos sencillos en la rutina diaria puede marcar la diferencia entre una vida saludable y un evento cardiovascular grave. Así lo afirma un reconocido cardiólogo al presentar la llamada regla 7-11-4, una fórmula fácil de recordar que combina pasos, minutos de actividad intensa y ejercicios de fuerza para mejorar la salud del corazón.

Este enfoque propone caminar más, moverse con intensidad cada día y fortalecer los músculos varias veces por semana. Siguiendo este método de forma constante, el riesgo de sufrir un infarto podría reducirse hasta en un 50 %, sin necesidad de tratamientos complejos ni grandes sacrificios.

¿En qué consiste la regla 7-11-4 para reducir el riesgo de infarto?

La regla 7-11-4 es un método preventivo que combina caminar, actividad intensa y ejercicios de fuerza para mejorar la salud cardiovascular. Recomendada por cardiólogos, puede reducir el riesgo de infarto hasta en un 50 %. Su mayor ventaja: es fácil de aplicar y no requiere gimnasio ni equipamiento especial.

¿Qué significa cada número de la regla 7-11-4?

7: Caminar al menos 7.000 pasos al día: caminar de forma regular ayuda a activar la circulación, controlar la presión arterial y reducir el estrés, factores clave en la prevención de enfermedades cardíacas.

caminar de forma regular ayuda a activar la circulación, controlar la presión arterial y reducir el estrés, factores clave en la prevención de enfermedades cardíacas. 11: Realizar 11 minutos de actividad intensa diaria: puede ser subir escaleras, caminar rápido, bailar o cualquier actividad que eleve la frecuencia cardíaca. Este tipo de ejercicio mejora la función cardiovascular y fortalece el sistema respiratorio.

puede ser subir escaleras, caminar rápido, bailar o cualquier actividad que eleve la frecuencia cardíaca. Este tipo de ejercicio mejora la función cardiovascular y fortalece el sistema respiratorio. 4: Hacer ejercicios de fuerza 4 veces por semana: entrenar la masa muscular no solo mejora la movilidad y el metabolismo, sino que también se asocia a un menor riesgo de mortalidad cardiovascular, según diversos estudios clínicos.

No tener tiempo ya no es excusa: Con mi regla 7-11-4 puedes reducir tu riesgo de infarto hasta en un 50% y ganar energía, mejor descanso y menos estrés. 🔴Ejemplo práctico de un día con la regla 7-11-4 • Camina hasta llegar a 7.000 pasos diarios. Aparca lejos, ve andando al trabajo o baja una parada antes • Acumula 11 min de actividad intensa (caminar rápido, subir escaleras…). Aprovecha tu entorno para hacer pequeños esfuerzos a lo largo del día • Haz fuerza 4 días/semana (sentadillas, flexiones, planchas en casa). No quiero que te conviertas en un culturista sino que potencies el órgano que va a proteger tu salud y tu metabolismo, el músculo. Evidencia científica: JAMA 2021 (7.000 pasos ↓ mortalidad), BMJ 2019 (11 min actividad ↓ riesgo precoz), AJE 2018 (fuerza regular ↓ infarto y cáncer). Como cardiólogo te aseguro que no existe mejor tratamiento para reducir cortisol, controlar el estrés crónico y proteger tu corazón. Además dormirás mejor y tendrás más energía cada día.

Además de sus beneficios para el corazón, la regla 7-11-4 también se asocia con una menor incidencia de cáncer, según estudios publicados en el American Journal of Epidemiology. Este enfoque integral de salud no solo ayuda a prevenir infartos, sino que promueve una vida más activa y longeva.