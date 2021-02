Relaciones tóxicas: ¿Cómo me saco de la cabeza a esa persona que me hizo daño?

En ciertas oportunidades nos pasa que no podemos dejar de pensar en alguien que nos lastimó, y estamos constantemente rumiando el dolor o el enojo. Cuando una persona se vuelve obsesiva, es porque le cuesta elaborar la pérdida. Ha generado un apego emocional, ya sea por el aspecto positivo, porque extraña a esa persona, o por el lado negativo, porque siente mucha bronca.

¿Qué podemos hacer en estos casos? Veamos:

1. Mantener contacto cero con esa persona que nos hirió. Debemos evitar, en la medida de lo posible, cualquier tipo de contacto.

2. Contarle a algún amigo lo que nos ocurre. Es útil poder expresarle a una persona de nuestra confianza: “Por favor, si ves que me vuelvo a entusiasmar, ayudame, acompañame, recordame que me hizo mucho daño y que no necesito mantener un vínculo que me siga lastimando”.

3. Despojarse de todas las cosas que representen a esa persona. Es necesario deshacernos de objetos como regalos, cartas o cualquier objeto que vuelva a activar el recuerdo y otra vez el “enganche”.

4. Perdonar. Perdonar no es minimizar ni olvidar, sino decir: “Ya me lastimaste una vez, no voy a permitir que me sigas lastimando”. Perdonar es liberar un esclavo y descubrir que ese esclavo somos nosotros. Perdonar es cerrar una etapa para construir hacia adelante.

Muchas veces quedamos unidos a una expareja o a alguien que nos lastimó porque no vemos un horizonte hacia adelante. Esta es la razón por la que tenemos que construir un futuro. No debemos permitir que nuestra vida gire alrededor de esa persona. Hay quienes se encargan, de generar malestar para estar todo el día pensando en ese otro. Necesitamos ampliar nuestra vida, descubrir aquellas cosas que nos hacen bien, ver un futuro mejor. Tenemos que tomar la experiencia y aprender, transformarla en crecimiento, porque al fin de cuentas, para atrás están las pérdidas y para adelante las oportunidades.