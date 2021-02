La seducción del psicópata

Quiero compartir esta nota acerca de la seducción psicopática que ejerce el psicópata. Este tipo de personalidad busca satisfacer sus propias necesidades cosificando al otro, engañándolo, mintiendo, construyendo poder, entre otras acciones. Pero quiero detenerme específicamente en cómo es el armado del vínculo cuando el psicópata busca una presa para conquistarla y capturarla.

1. Mucho en poco tiempo

+/+/+/+/+/+/

Bombardeo de amor. El psicópata busca fascinar, mentir, actuar. Es simpático, hablador, envía gran cantidad de WhatsApps. Se muestra como una persona segura y maravillosa. A ciertas personas, este machacar les despierta sospechas y se alejan rápidamente; mientras que otras lo toleran. Al contrario, sienten que encontraron el amor de su vida; no tienen ninguna sospecha y, si la tienen, no la consideran porque viven una sobrecarga de dopamina y de alegría inusuales.

2. El bombardeo de amor continúa, pero el psicópata comenzará a tener actitudes sutiles o violentas de descalificación

+/+/-/+/+/-/+

Le dará al otro mucho amor y cariño, pero también le dirá: “Lo que dijiste es una tontería, no sabés de lo que hablás”; “Así no lo tenés que hacer, sos un poco tonta”. En medio de este mapa de “amor”, el psicópata irá intercalando, dentro de la insistencia y de la idealización que va construyendo, actitudes de descalificación, frente a lo cual, la otra persona irá quedando atrapada.

3. La descalificación va en ascenso

-/-/-/+/-/-/-/

Toda la descalificación va en aumento a través de la coerción, el insulto, la presión, el “Vos no servís, “Vos no valés” y otras frases por el estilo. Dicha descalificación sutil y contundente ya es parte de una construcción del vínculo. La estima de la otra persona está podada, se alejó de los amigos, de la familia, del trabajo. Sus capacidades se vieron debilitadas. Es decir, perdió vínculos y cosas que disfrutaba antes de conocer al psicópata: deleite, alegría, etc., porque quedó atrapada en un vínculo de temor y fascinación.

El psicópata no establece relaciones de reciprocidad. Otra de las características que esta persona tóxica tiene, además de las anteriormente citadas, es que elabora el contrato y expresa: “Esto es así y tenés que firmar abajo”. Firmar abajo, simbólicamente, consiste en entregar la voluntad y la capacidad de raciocinio para hacer lo que él quiera con uno.

Abramos nuestros ojos, prestemos atención a nuestra voz interna, no toleremos ninguna descalificación ni ningún bombardeo de amor. Escuchemos a nuestros amigos. No tratemos de cambiar a nadie. Busquemos sanar internamente, construyendo una buena estima, y siempre miremos hacia adelante.