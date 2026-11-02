Renunció a un fondo de inversión para cumplir 510 sueños tras la repentina muerte de su hermana

Ángel Gómez Merino es un madrileño que a sus 30 años viaja por el mundo para cumplir 510 sueños, tanto propios como ajenos. En el camino se topó con historias, personas y experiencias que le hicieron entender lo que realmente vale la pena: hacer lo que uno ama. La decisión llegó después de la temprana y repentina muerte de Paloma, su hermana. Este hecho lo marcó y motivó a seguir un camino fuera de los mandatos sociales.

Gómez Merino nació en 1995, tenía una vida cómoda y estable como consejero en finanzas en un fondo de inversión. Su contexto de felicidad cambió cuando Paloma murió a los 23 años sin previo aviso. Para evitar caer en un pozo depresivo, resignificó el dolor.

Cuando la hermana de Ángel murió, él decidió vivir por ambos (Fuente: Instagram/@angelgomezmerino)

El 5 de octubre de 2021, Paloma dejó este mundo, según recordó en una entrevista para el medio La Voz de Galicia. Por eso el significado de los 510 sueños refiere a la fecha en que ella falleció.

“Es algo con lo que no cuentas nunca. Yo pensaba que, si en la vida me ocurría una desgracia así, no sería capaz de levantarme de la cama, pero con el tiempo, después de pasar días en shock, me volví más fuerte. Honestamente, si miro atrás, no sé de dónde saqué las fuerzas, de dónde saco tanto optimismo y tantas ganas de vivir. Son 510 razones para vivir por los dos”, dijo al medio citado.

Frente a esta situación dramática, entendió que “todo lo que había construido no era malo, pero no era mi vida, era la de otros, la que otros consideraban que era buena para mí”.

El recuerdo de Ángel Gómez Merino a su hermana

Entonces, renunció a su trabajo y con sus ahorros empezó a cumplir sus sueños, muchos de los que también compartía con su hermana. Así caminó por el salar de Uyuni, visitó el Taj Mahal, conoció las líneas de Nazca y cantó con Dani Martin, entre otros tantos objetivos. Incluso le cumplió el deseo a una niña enferma de cáncer de ser princesa por un día.

Cuando empezó, Gómez Merino usó sus ahorros, hasta que los agotó. Sin embargo, la falta de dinero no le impidió continuar; por ello trabajó de mozo, azafato y chofer. Ahora, gracias a su popularidad en las redes sociales, consolidó una comunidad que lo sigue en cada viaje y experiencia. Esto lo impulsó a crear su canal de YouTube y a relatar cada historia.

Ángel cumplió su sueño de aprender a bailar tango en Buenos Aires

Asimismo, ofrece charlas en cada lugar que visita, organiza recorridos con sus seguidores, abrió un sitio web para ayudar a otras personas a que cumplan sus propósitos y escribió el libro Cómo me gustaría contarte; una obra para expresarle a su hermana todo el camino hecho hasta el momento y las personas que conoció.

Gómez Merino ya cumplió 108 sueños y espera que el último sea relatarle a sus hijos y nietos cómo era Paloma. “Dejé de quejarme y de enfadarme porque mi hermana muriese a los 23 años y empecé a verlo como ‘qué afortunado soy, que 23 años tuve una hermana como Paloma’. Puede más el agradecimiento que la rabia”, reflexionó.