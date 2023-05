Revelaron el ingenioso truco que utilizan para evitar que les roben sus motos y se volvieron virales

escuchar

Cansados de los constantes hurtos de motos en Bogotá y otras ciudades de Colombia, algunos motociclistas adoptaron diversas medidas para evitar que los ladrones se lleven su medio de transporte mientras están estacionadas y bloqueadas.

En relación con este tema, en los últimos días, se hicieron virales algunas imágenes de cómo dos ladrones intentaron llevarse una moto que estaba estacionada al frente de una vivienda en la localidad de Bosa.

La solución que realizaron tras los robos

En las cámaras de seguridad del sector quedó registrado el momento en donde uno de los delincuentes se acerca al vehículo, fuerza el encendido, arranca la motocicleta y se sube para llevársela.

Con lo que no contaban los ladrones era con el candado de seguridad que tenía el vehículo en su llanta trasera. En el momento que intentó bajar de la acera, el delincuente se fue al piso con todo y moto debido al accesorio de seguridad.

Intento de hurto de motos en una de las calles de Bogotá Foto: City Tv

En las imágenes se pudo observar cómo el delincuente en el momento de caer tumba una moto que estaba estacionada en el lugar.

Luego de percatarse que no podía lograr su cometido, el ladrón se subió en la moto de su cómplice y ambos huyeron del lugar.

Y es que de a poco los motociclistas encuentran la fórmula para evitar los robos de sus vehículos; se trata de los famosos candados de seguridad que puede conseguirse fácilmente en cualquier distribuidor de accesorios para motos.

Este elemento viene con una alarma incorporada, que empieza a sonar en el momento que intentan forzar la moto, como informó Citytv. Este artículo se debe poner en uno de los huecos del disco del freno de una de las llantas para que en el momento de ser acelerada, el candado bloquee la llanta.

Ladrones en el momento de escapar en una motocicleta Foto: Archivo particular

Miguel Alfonso, un vendedor de accesorios para moto, explicó para el noticiero los útiles y necesarios que son los candados a la hora de evitar un hurto. “Son para el disco de la moto y tienen una alarma, dependiendo el uso duran de 6 meses a un año”.

Aunque no deben confiarse, el candado no es total garantía para evitar que los ladrones hurten una moto. Algunos motociclistas aconsejan no dejar este vehículo mal estacionado en andenes o calles, ya que los delincuentes se la pueden llevar en minutos.

Otros indican que lo mejor es tener siempre el candado o una cadena a la mano, aunque lo mejor es dejarla en un estacionamiento.

El Tiempo (Colombia)