Rituales para canalizar la energía de la Luna llena de este sábado 9 de agosto

Este sábado 9 de agosto hay Luna llena, la fase en que se puede ver la totalidad de este satélite natural. Muchas personas aprovechan esta ocasión para realizar diferentes actividades, como cortes de pelo, mientras que otras realizan rituales para canalizar su energía. Se trata de un tiempo ideal para cosechar los frutos de lo que se ha sembrado, manifestar intenciones y liberar aquello que ya no sirve a nuestro propósito

El plenilunio de agosto es conocido como la “Luna de Esturión”. Esta denominación viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. En este caso, marca el momento en que empieza a haber en esta época del año una gran cantidad de esta especie de peces, que se suelen encontrar en los Grandes Lagos de América del Norte. Era muy esencial para las comunidades de esa zona esta especie para sobrevivir. Además, esta marcaba el momento de la cosecha en el hemisferio norte.

La Luna llena de agosto se llama "Luna de Esturión" NOAA

A continuación, algunos rituales para hacer durante la Luna llena de este sábado.

Ritual de agradecimiento y manifestación

Este rito está diseñado para agradecer los logros y manifestar nuevas metas, con la energía amplificada de la Luna llena. Se basa en la ley de la atracción: al agradecer lo que ya se tiene, se abre el camino para recibir más abundancia.

Para ello, se necesita una vela blanca (símbolo de pureza y luz), un papel, algo para escribir y un cuenco o recipiente resistente al calor.

El ritual finaliza al quemar el listado de agradecimiento y manifestación Maksym Mazur - Unsplash

Así se hace un ritual de agradecimiento y manifestación:

Buscar un lugar tranquilo donde se pueda ver la Luna llena o, al menos, sentir su energía.

En el papel, escribir en una columna “Gracias por...” y enumerar todos los logros y bendiciones del último mes.

En otra columna, escribir “Quiero manifestar...” y anotar las intenciones que se desea atraer en el próximo ciclo lunar.

Encender la vela blanca y, con el papel en la mano, leer en voz alta el listas de agradecimientos y deseos. Sentir la gratitud por lo que ya tiene y pensar en los nuevos deseos como si ya se hubieran cumplido.

Una vez finalizada la lectura, quemar el papel en el cuenco con la llama de la vela, visualizando cómo las intenciones se elevan al universo.

Dejar que la vela se consuma por completo de forma segura.

Limpieza energética con sal y agua de luna

La Luna llena es un momento propicio para la purificación y la liberación. Este ritual simple ayuda a deshacerse de las energías estancadas, las preocupaciones y los miedos para permitir un nuevo comienzo.

En este caso, hace falta un cuenco de vidrio transparente, agua pura (filtrada o de manantial), sal marina o sal gruesa. También se pueden agregar hierbas aromáticas, como romero o ruda.

Se puede usar romero para la limpieza energética Freepik

Este es el procedimiento para realizar una limpieza energética:

Llenar el cuenco con agua y añadir una pizca de sal. Se puede añadir las hierbas para potenciar la purificación.

Colocar el cuenco a la luz de la Luna llena durante la noche. Dejar que el agua se cargue con la energía del satélite natural para crear agua de Luna.

A la mañana siguiente, utilizar esta agua para enjuagarse las manos, visualizando cómo se desprenden todas las preocupaciones, el estrés y las energías negativas.

También se puede rociar un poco de esta agua en los rincones del hogar para limpiar y armonizar el ambiente.

Frasco de la abundancia

Un frasco de la abundancia ayuda a manifestar Freepik

Se puede utilizar la energía de esta fase lunar para cargar y potenciar los deseos de prosperidad y abundancia. Al sellar el frasco, se encierra la intención y se le da una dirección clara para manifestarse.

Los elementos necesarios para este rito son un frasco de vidrio pequeño con tapa, hojas de laurel (símbolo de victoria y éxito), granos de arroz o lentejas (representan la abundancia y la prosperidad), monedas o billetes (pueden ser de curso legal o simbólicos), un papel y algo para escribir.

Este es el paso a paso para crear un frasco de abundancia: