Ryan tiene 13 años y se hizo millonario por reciclar latas: “Se me ocurrió esto porque quería ayudar a las personas y al medio ambiente al mismo tiempo”

La historia de Ryan, un adolescente de 13 años residente en Solihull, Inglaterra, cautiva a su comunidad local desde hace tres años. Lo que comenzó como un gesto espontáneo cuando tenía apenas diez, derivó en una operación de impacto económico y social considerable. El joven acumuló 24.000 dólares mediante la venta de una tonelada y media de recipientes de aluminio, fondos que destinó íntegramente a organizaciones benéficas y comedores sociales de su zona.

Ryan empezó a reciclar latas de aluminio a los 10 años (Fuente: Anita Maric / SWNS)

El proyecto, bautizado como We Can CIC, funciona como una cadena de suministro eficiente. Ryan convenció a 200 empresas locales para que le envíen sus desechos de aluminio, los cuales él procesa junto a su familia en su domicilio. Para optimizar esta tarea, cuentan con una máquina trituradora industrial que compacta el material en fardos metálicos, facilitando así su posterior transporte hacia las plantas de reciclaje. Según explicó su padre, John, este trabajo requiere alrededor de 20 horas semanales de dedicación constante.

El origen del emprendimiento se remonta a una coyuntura específica tras la pandemia, momento en el que las entidades recolectoras tradicionales iniciaron una huelga prolongada. Ante la acumulación de residuos en los comercios, Ryan vio la oportunidad de ofrecer una solución logística efectiva. “Se me ocurrió esto porque quería ayudar a las personas y al medio ambiente al mismo tiempo. A partir de ahí todo despegó”, declaró el joven en diálogo con el medio SWNS.

A pesar de su éxito financiero y logístico, Ryan mantiene una vida equilibrada. El adolescente asiste a clases y dedica parte de su tiempo libre a actividades propias de su edad, como estudiar y compartir momentos con sus amigos. Sin embargo, su compromiso con la causa social prevalece en su rutina. “Prefiero jugar videojuegos con mis amigos, porque tengo 13 años. Pero cuando lo pienso, me encanta lo que hago porque puedo ayudar a personas necesitadas, a familias, devolviendo algo a la comunidad. Quiero ayudar a la gente en mi tiempo libre y se me ocurrió la idea de las latas”, confesó Ryan durante una entrevista con la BBC en febrero pasado.

Ryan recolecta 20.000 latas por semana para ayudar a organizaciones benéficas (Fuente: Captura de video - SWNS)

Por su parte, Karima, madre del joven de 48 años, manifestó a SWNS el orgullo que siente la familia por el crecimiento del proyecto. El objetivo actual es ampliar la red de proveedores para superar la marca actual de una tonelada mensual reciclada. “Estamos muy orgullosos de Ryan y realmente queremos ayudarle a crecer. Las latas provienen de unos 200 proveedores habituales, pero queremos ampliar esa cifra a muchos miles”, señaló la mujer. Gracias a esta estructura, el proyecto asegura asistencia directa a los sectores más necesitados de su ciudad mientras fomenta una cultura de reciclaje sustentable. El joven empresario ya proyecta la consolidación de su empresa a una escala mayor, manteniendo siempre el foco en la solidaridad comunitaria que define su esencia desde el inicio de sus operaciones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.