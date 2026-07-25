Qué dice la psicología de las personas que necesitan dormir con muchas almohadas

El momento de ir a la cama representa uno de los pocos instantes del día en los que el control consciente cede el paso a las necesidades más profundas del organismo. En ese escenario, la forma en que configuramos nuestro espacio de descanso no es casual. Llenar la cama de almohadas es una conducta habitual que va mucho más allá del simple capricho estético.

El momento de ir a la cama representa uno de los pocos instantes del día en los que el control consciente cede el paso a las necesidades más profundas del organismo (Fuente: Pexels)

Para la psicología contemporánea y las neurociencias, la arquitectura de nuestro descanso refleja el modo en que el sistema nervioso procesa el confort, el estrés y la autorregulación afectiva.

Desde la perspectiva de la psicología del bienestar, abrazar o rodearse de objetos mullidos activa respuestas neurobiológicas directas. Esto se debe al impacto de la estimulación por presión táctil profunda (Deep Touch Pressure o DTP), un fenómeno documentado en la literatura científica.

Estudios publicados en revistas especializadas como el Journal of Sleep Medicine and Disorders demostraron que la presión suave y distribuida sobre el cuerpo ayuda a reducir la activación del sistema nervioso simpático (aquel responsable de la respuesta de “lucha o huida”) y estimula el sistema parasimpático.

Reducción del cortisol : el contacto físico firme con una almohada ayuda a disminuir los niveles de la hormona del estrés.

: el contacto físico firme con una almohada ayuda a disminuir los niveles de la hormona del estrés. Aumento de la oxitocina: conocida como la hormona del apego y la seguridad, la oxitocina se libera ante estímulos de tacto reconfortante, lo que genera una sensación inmediata de contención.

Por este motivo, cuando atravesamos etapas de alta exigencia laboral, incertidumbre o ansiedad generalizada, es natural que busquemos instintivamente crear un “nido” o fortaleza de protección dentro de la cama.

Por otra parte, el cerebro humano opera mediante la asociación de patrones. Para que el proceso de conciliación del sueño se inicie sin sobresaltos, la mente necesita percibir que el entorno es un lugar 100% seguro.

La ubicación de cada almohada puede tener su beneficio físico o mental (Foto: IA)

Investigadores del sueño de instituciones líderes, como la Harvard Medical School, señalan que la consistencia en el entorno nocturno actúa como un gatillo contextual para la producción de melatonina. Acomodar las almohadas de una manera específica cada noche no es solo un hábito físico; funciona como un ritual de transición. Al repetir esa secuencia, le enviamos una señal inequívoca al cerebro de que la jornada terminó y que puede desactivar los hiperestímulos del estado de vigilia.

Según la postura en la que se duerma, hay que elegir la almohada para dormir mejor Shutterstock

Sin embargo, todo el significado reside en la esfera psíquica; la biomecánica corporal cumple un rol crucial. Dormir con múltiples almohadas responde muchas veces a una necesidad fisiológica del aparato locomotor para neutralizar puntos de presión y alinear la estructura ósea según cada postura:

Para quienes duermen de lado : se recomienda colocar una almohada firme entre las rodillas y otra abrazada al torso, ya que ayuda a que la columna vertebral esté en una postura completamente neutra, evitando que la cadera rote y sobrecargue la zona lumbar.

: se recomienda colocar una almohada firme entre las rodillas y otra abrazada al torso, ya que ayuda a que la columna vertebral esté en una postura completamente neutra, evitando que la cadera rote y sobrecargue la zona lumbar. Para quienes duermen boca arriba : colocar un soporte bajo las rodillas y una almohada adecuada debajo de la nuca reduce sensiblemente y alivia la tensión muscular acumulada en el área cervical.

: colocar un soporte bajo las rodillas y una almohada adecuada debajo de la nuca reduce sensiblemente y alivia la tensión muscular acumulada en el área cervical. Para quienes descansan en posición ligeramente reclinada: disponer almohadas firmes detrás de la espalda para elevar suavemente el torso disminuye los síntomas del reflujo gastroesofágico y mejora la apertura de las vías aéreas en personas propensas a roncar o sufrir apneas leves.