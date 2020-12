Santa Fe: estaba tan ebrio que hizo "saltar" el alcoholímetro

Un conductor ebrio cometió varias infracciones y al realizarle el control de alcoholemia superó los límites del dispositivo. Crédito: Captura Twitter

11 de diciembre de 2020 • 18:33

Un conductor que iba por las calles de la localidad santafesina de Pueblo Esther, a contramano y con las luces apagadas, fue detenido por la autoridad de tránsito local. Al medirle el grado de alcohol en sangre superó los límites del dispositivo de control.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó sobre el hecho en las redes sociales, con una imagen del alcoholímetro que señala la fecha y hora de la medición. No obstante, en la pantalla no se ve el nivel del alcohol y figuran tres flechas hacia arriba en el visor. En consecuencia, el organismo explicó cómo funciona el dispositivo y aclaró que el aparato no estaba roto.

"Este alcoholímetro no está roto. El conductor tenía un nivel de alcohol superior al que el dispositivo puede medir: más de 3 mililitros. Lo detectaron los inspectores de tránsito de Pueblo Esther", explica el texto de la APSV que acompaña el posteo en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Luis Ayala, uno de los inspectores que participó del operativo, contó algunos detalles al medio Cadena 3. "Superaba los límites de calibración. Es algo insólito y triste a la vez. Mide hasta 4 gramos por litro de alcohol en sangre y a los tres se considera coma alcohólico. Superó ambas".

"Acordemos como sociedad que esta conducta es inadmisible. Al volante cero alcohol", concluyó el organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. El conductor fue demorado y fue puesto a disposición de la Justicia.