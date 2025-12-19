¿Pensar mucho adelgaza? Esto revelan los estudios sobre el gasto calórico del esfuerzo mental

Investigadores se propusieron conocer el efecto en el cuerpo de pensar demasiado. Muchas personas se preguntan si el consumo energético del cerebro puede cambiar el peso corporal. Durante tareas de alta concentración, el cerebro es exigido y se ve obligado a utilizar energía extra. Por esta razón, es válido preguntarse si puede repercutir en un gasto calórico importante.

Los estudios realizados hasta el momento se basaban en que el cerebro necesita glucosa para funcionar. Al realizar tareas cognitivas, se genera gasto energético y también calórico. Sin embargo, sería muy mínimo comparado con hacer ejercicio físico o realizar otras actividades cotidianas.

Investigadores se propusieron conocer el efecto en el cuerpo de pensar demasiado GETTY IMAGES

Ahora, la Universidad de Monash, en Australia, hizo otra investigación para entender cómo sucede esto. El estudio fue publicado en la revista Quanta Magazine y fue liderado por el equipo de la neurocientífica Sharna Jamadar. “La capacidad del cerebro humano para predecir, procesar y actuar adaptativamente sobre información compleja conlleva una carga energética considerable. Si bien representa solo el 2% del peso corporal, el cerebro humano representa el 20% de su metabolismo en reposo”, indicó la investigación.

El experimento se realizó con dos grupos de estudiantes. Unos realizaron tareas cognitivas en computadores y los otros descansaron durante el tiempo del ensayo. Los resultados evidenciaron que emplearon casi la misma cantidad de energía. La única diferencia notable fue que aquellos que realizaron los trabajos informáticos consumieron 200 calorías después de hacer el esfuerzo mental. Para los expertos, esto se debe a que, al concentrarse intensamente, se reducen los niveles de glucosa en la sangre. Por esta razón, se puede aumentar el apetito tras terminar una actividad.

¿Pensar mucho adelgaza?

El estudio explicó que el cerebro se mantiene activo incluso durante el sueño. Las tareas cognitivas que lo estimulan, como memorizar un patrón, solucionar problemas o concentrarse, aumentan el gasto calórico. El cerebro en reposo quema el 20% de la energía diaria de una persona; eso representa entre 250 y 350 kilocalorías. Cuando los pensamientos son intensos o demasiado frecuentes, se puede duplicar el gasto calórico. Sin embargo, sigue siendo un porcentaje muy reducido que solo equivaldría a menos de una caloría por minuto.

“Los costos metabólicos de la cognición aumentan con el aumento de la dificultad, no solo dentro de un dominio, sino que también difieren entre dominios. Sin embargo, esta diferencia refleja en gran medida la profundidad y extensión de las redes funcionales que se reclutan para su ejecución: las tareas unimodales relativamente simples (como la percepción visual) son menos costosas que las tareas multidominio complejas (como la cognición social y la emoción)”, indica la neurocientífica Sharna Jamadar en su investigación.

Pensar más sí consume energía, pero no se compara a la actividad física (Foto de carácter ilustrativo: PIXABAY)

Para que el cuerpo pueda quemar calorías de una manera significativa, se debe realizar algún tipo de actividad física. De acuerdo con los expertos, el poco aumento del gasto energético que ocurre durante tareas intelectuales podría deberse al bajón de glucosa en la sangre.

A pesar de que muchas personas aún creen que pensar mucho ayuda a bajar de peso, el estudio de la Universidad de Monash demostró que se trata de un mito. El gasto calórico generado por las actividades cognitivas del cerebro es muy reducido para tener un impacto significativo. Pensar más sí consume energía, pero no se compara a la actividad física.

*Por Silvia Contreras Rodelo