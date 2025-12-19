Las efemérides del 19 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se cumplen 24 años del Argentinazo.

Es un nuevo aniversario del día en que el gobierno de Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio ante las protestas populares que atravesaban el país y tuvieron epicentro en la Plaza de Mayo de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los manifestantes reclamaban soluciones a una extensa recesión y una serie de limitaciones económicas que culminaron con el llamado “corralito”, por el cual el 1° de diciembre de ese año se había restringido el acceso de los argentinos a sus depósitos bancarios.

La respuesta oficial a las marchas fue la represión, que dejó 39 muertos en todo el país, y la declaración del estado de emergencia. El 20 de diciembre de 2001, el presidente radical abandonó la Casa Rosada en helicóptero y dejó un vacío institucional que se saldó con cinco presidentes en una semana, hasta que Eduardo Duhalde pudo llamar a elecciones en 2003, año en que le entregó el mando a Néstor Kirchner.

Las protestas contra el gobierno de De la Rúa llevaron al presidente radical a declarar el estado de sitio el 19 de diciembre de 2001 (Foto: DYN/Martín Zabala) DYN/LEO LA VALLE

Efemérides del 19 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1848 – Fallece la escritora británica Emily Brontë, autora de la novela Cumbres borrascosas.

1915 – Nace la cantante francesa Édith Giovanna Gassion, más conocida como Édith Piaf.

1915 – Fallece el psiquiatra y neurólogo alemán Alois Alzheimer.

1935 – Nace el actor y humorista argentino Luis Landriscina.

1944 – Nace la actriz y cantante argentina María Martha Serra Lima.

1944 – En Francia se publica la primera edición del periódico Le Monde .

. 1954 – Nace el periodista deportivo argentino Alejandro Apo.

1961 – Nace el exboxeador argentino Juan Martín “Látigo” Coggi.

1978 – Nace el rapero y productor puertorriqueño Wisin, integrante del dúo Wisin & Yandel.

1980 – Nace el actor estadounidense Jake Gyllenhaal.

1980 – Fallece el político argentino Héctor Cámpora. Fue presidente entre mayo y julio de 1973.

1988 – Nace el futbolista chileno Alexis Sánchez.

1996 – Fallece el actor italiano Marcello Mastroianni.

1997 – En los Estados Unidos, se estrena Titanic, film dirigido por James Cameron y protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

