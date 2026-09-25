Savina Paül, piloto de avión desde los 22 años: “Tenía que estar al 100% mental y físicamente para estar a la altura de que tantas personas confiaran sus vidas en mí”

Savina Paül nació en Tarragona, España, y a los 30 años ya acumula casi ocho años de experiencia como piloto comercial. Actualmente está al mando de un Airbus A330 y comparte en redes sociales distintos aspectos de su profesión, desde situaciones cotidianas dentro de la cabina hasta explicaciones y curiosidades relacionadas con la aviación.

Su contenido en su perfil de Instagram (@savinapaul) alcanza a una audiencia de más de un millón de seguidores, que puede conocer así una parte del trabajo que habitualmente queda detrás de las puertas de la cabina de un avión.

El momento en que descubrió que quería ser piloto

La piloto española trabaja al mando de un Airbus A330 y acumula casi ocho años de experiencia (Foto: Instagram savinapaul)

La decisión de dedicarse a la aviación no surgió de una tradición familiar. Según contó Paül, sus padres tenían profesiones alejadas del mundo aeronáutico. Su padre es abogado y su madre, psicóloga.

Durante su etapa de formación, había considerado estudiar ingeniería, pero una conversación con su madre la llevó a pensar más allá de la elección de una carrera universitaria. En una entrevista con La Vanguardia, recordó cómo se produjo ese momento: “Entonces mi madre me dijo: ‘Deja de pensar qué quieres estudiar y empieza a imaginar cómo te gustaría que fuera tu vida’. Y allí, sin pensarlo, le dije: ‘Quiero ser piloto de avión’”.

El primer acercamiento concreto a ese mundo llegó a través de un simulador de vuelo. La experiencia terminó de confirmar una vocación que hasta entonces había sido más bien una idea. Después tuvo la posibilidad de volar en una aeronave pequeña y el interés por la profesión se consolidó.

Una formación que requiere una gran inversión

Paül comparte en redes sociales distintos aspectos de su trabajo dentro de la cabina (Foto: Instagram savinapaul)

Convertirse en piloto comercial también implicó para Paül atravesar una etapa de formación exigente. Con el respaldo de su familia, comenzó el camino para obtener las licencias necesarias y prepararse profesionalmente.

Asimismo, dejó en claro que el costo de los estudios representa uno de los principales obstáculos para quienes quieren ingresar a la profesión. La formación completa puede requerir una inversión superior a los 100.000 euros, entre cursos, prácticas y horas de vuelo.

Paül utiliza sus redes sociales para acercar el mundo de la aviación a sus seguidores (Foto: Instagram savinapaul)

Para Paül, el género no constituye una barrera para desarrollar una carrera en la aviación. El desafío está relacionado principalmente con el acceso a una formación que implica una importante inversión económica.

El peso de llevar cientos de pasajeros a bordo

Su llegada a la aviación comercial significó también enfrentarse a una responsabilidad completamente diferente. Uno de sus primeros vuelos profesionales tuvo como destino Asturias y posteriormente realizó un viaje de ida y vuelta a Londres.

La piloto española acumula miles de horas de vuelo a lo largo de su carrera profesional (Foto: Instagram savinapaul)

La propia Paül explicó al medio antes mencionado que el trabajo la llevó a desarrollar una mayor madurez y a prestar especial atención a su estado físico y mental. En ese sentido, resumió cómo vivió esa transformación: “Me volví una persona más madura porque sentía que tenía que estar al 100% mental y físicamente para estar a la altura de que tantas personas confiaran sus vidas en mí”.

Con miles de horas de vuelo acumuladas, Paül convirtió aquella decisión tomada durante una conversación con su madre en una profesión que hoy combina con su actividad en redes sociales, donde acerca el mundo de la aviación a su audiencia. “Empecé compartiendo hábitos de salud y curiosidades aeronáuticas, mezclando mi faceta de piloto y deportista. Siempre busqué hablarle a la gente que no sabe nada de aviación, sin tecnicismos”, expresó.