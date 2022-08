Se burlaban de sus dientes en las redes pero un mensaje terminó cambiándole la vida: “No les creía”

La apariencia y la imagen juegan un rol preponderante en la vida de las personas. Los tratamientos estéticos suelen ser moneda corriente para corregir algún defecto y así mejorar la autoestima diaria.

Ante este panorama, también se suma la opinión ajena -sobre todo en redes sociales-, lo que, a veces, forma un cóctel que termina atentando contra los lineamientos que lleva por delante una persona en su rutina.

Una mujer inglesa de nombre Paige Griffin, oriunda de Walsall en Birmingham, fue víctima del bullying desde muy pequeña en el colegio por la conformación de su dentadura y debió transcurrir el resto de sus años con la constante burla y discriminación por parte de sus compañeros.

Tiempo más tarde, con el boom de las redes, Griffin decidió, como la mayoría de los ciudadanos, crearse un perfil en las redes sociales para pertenecer a la comunidad virtual. Su plataforma elegida fue TikTok, donde publicó una serie de videos que fueron replicados con desagradables comentarios sobre la apariencia de sus dientes. Las agresiones, claro, atentaron contra su moral, a tal punto de hacerla dudar de sus capacidades para afrontar su trabajo como asesora de ventas.

Paige Griffin sufrió bullyng durante su infancia por la mal formación de sus dientes

Entre los comentarios más desatinados figuraban: “¿Sabés lo que es un cepillo de dientes? Puedo enviarte uno si querés”; “Esos dientes son como postes de cerca quemados” y “Parecen el collar de un hombre de las cavernas”.

Como relatan varios usuarios, las redes sociales también son consideradas un servicio a la comunidad y por ende, después del martirio que le tocó vivir, Paige recibió un llamado que le cambió completamente la vida.

Del otro lado del teléfono, por intermedio de un contacto anónimo que realizó la gestión, la chica recibió una gran noticia: un grupo de dentistas turcos, enterados de su caso angustiante, decidieron colaborar con la cobertura odontológica de sus dientes y por ende, le ofrecieron un juego de pernos y coronas (dientes de porcelana) lo que le permitió ahorrarse una suma cercana a los 7000 dólares. Lo único que sí debió abonar fue el aéreo, que no ingresó en el arreglo.

Luego de la intervención de un centro odontológico turco, Paige recobró la sonrisa

Al arribar al centro odontológico, Peige se topó con el diagnóstico de un problema grave en sus encías que agravaba su salud bucal y decantaba en la principal causa de sus dientes pigmentados. En poco menos de un mes, con un tratamiento intensivo, sus dientes recobraron su forma original y su sonrisa se convirtió en un motivo de elogio por parte de sus colegas.

“Durante años, la gente decía que tenía dientes de basura con ruedas, porque tenía uno negro, uno marrón y uno verde”, le confesó la chica al medio Daily Star. Y cerró, feliz, de su cambio estético: “Mi vida cambió para siempre. Me he negado a sonreír mostrando mis dientes toda mi vida, pero ahora no puedo dejar de sonreír. Nunca he tenido ni un poco de buena suerte, así que al principio, no les creí cuando se acercaron a intentar ayudarme con mi problema”.