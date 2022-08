Tiene 23 años, emigró a Miami y encontró otra vida: “Me preguntaba qué iba a hacer en la Argentina”

En dos años le cambió la vida por completo: se mudó de país, buscó otro trabajo e implementó una nueva rutina. Cansado de no encontrar lo que buscaba en la Argentina, Juan Cruz probó suerte en los Estados Unidos y no se arrepiente de su decisión. A los 23, trabaja en diversos boliches de Miami y participó en videoclips con importantes figuras de la industria musical. A la distancia, asegura: “Acá el esfuerzo tiene su merecida recompensa”.

“¿Qué voy a hacer acá?”, era la pregunta que el joven se hacía cada vez que se despertaba. Sabía que la inestabilidad económica de la Argentina no le permitía realizar lo que deseaba, y en los primeros meses del 2020 finalmente sus actividades dieron un giro 180 grados. Renunció a su trabajo en una empresa multinacional, se despidió de su familia en Palermo y sacó un pasaje para Miami.

“Quería un mejor estilo de vida y necesitaba un cambio. En aquel momento, había logrado establecerme en casi todos los ámbitos: trabajaba, la plata me alcanzaba para darme mis gustos, me pagaba la facultad, tenía novia y a todos mis amigos cerca, pero yo sabía que en el fondo no era feliz”, recordó en diálogo con LA NACION sobre los motivos por el cual decidió irse.

Juan Cruz en Miami, Estados Unidos Juan Cruz Piccagli

A pesar de su corta edad -20 años en aquel entonces- sentía que la rutina no lo satisfacía en lo personal y no quería continuar con ese ritmo tan agitado. “Me faltaba algo. Había muchas más cosas para hacer más que levantarme, trabajar, estudiar y dormir. No quería desperdiciar mis mejores años en una vida que no me divertía. Necesitaba probar cosas diferentes, nuevas. Conocer otros lugares, otras personas, ver qué onda el exterior”, reconoció.

Si bien su proyecto estaba encaminado, no todo fue fácil. Para lograrlo, ahorró durante un año, abandonó la carrera de Administración de Empresas y se sinceró con sus papás: “Les dije que me iba solo a probar suerte. Para ellos fue una sorpresa y les parecía una locura que diera un giro tan grande, pero con el tiempo me entendieron y bancaron”.

Su vida en Miami y una transformación

Apenas puso un pie en el destino elegido para iniciar una nueva vida, quedó cautivado. Primero, conoció las increíbles playas cristalinas, luego viajó por otros lugares cercanos y, en esa vorágine, consiguió contactos que lo ayudaron en su camino. “Estoy siempre con mis amigos, conozco gente de distintos países, me divierto y disfruto, que creo que de eso se trata un poco todo esto”, enumeró el joven, quien muestra todos los detalles de su estilo de vida en su cuenta de Instagram @juanpiccagli.

Según relató, sus días allí parecen ser la réplica de una verdadera película. No solo por recorrer todos los puntos emblemáticos, disfrutar de los paisajes o recibir la calidez de la gente, sino porque nunca sabe qué le depara el día: “Es todo una locura. Siempre digo que Miami es un mundo aparte y creo que todos los que estamos acá coincidimos en que para entenderlo tenés que vivirlo. Las cosas que pasan, las personas que conoces, las oportunidades que se te aparecen”.

En ese torbellino de emociones, vivió una sorpresa de la que nunca pensó ser parte: se rodeó de figuras del ambiente artístico de todas partes del mundo: “Conocí a una chica que me dio el contacto de una agencia de modelaje para probar suerte, les escribí y después de semanas de insistir, hubo unas fotos mías que les gustaron y me llamaron para participar en algunos videoclips musicales”.

Juan Cruz muestra su extravagante estilo de vida en sus redes sociales

Con esa noticia, y en cuestión de semanas, tuvo la oportunidad de grabar con artistas como Ozuna, J Balvin y Arcángel: “Jamás en mi vida me imaginé que los iba a ver. Eran cantantes que escuchaba en el bondi yendo a microcentro y ahora los tenía en frente saludándome. Llegaba a mi casa, miraba el techo y pensaba ‘no tiene sentido lo que acaba de pasar’”.

Al año siguiente, consiguió un trabajo como relacionista público en boliches reconocidos de Miami, una oportunidad que le abrió las puertas para conocer a más personalidades del ambiente. “Seguí viviendo experiencias que ni yo me creía, como reírme con Ronaldinho, o bailar con Pogba y Paulo Dybala. También conocí a Duki, Bizarrap, Nicki Nicole y Lali, personas que admiré siempre desde mi casa y que, de un momento para el otro, los tenía al lado”.

Juan Cruz junto con Nicky Nicole y Bizarrap Juan Cruz Piccagli

Fue ahí cuando todas las inseguridades que en algún momento tuvo a su corta edad, se esfumaron. “Para mí, tener un título, por más que sea importante, no te asegura nada. Pienso que es una inversión muy grande de tiempo, plata y energía, en tus mejores años, que los podés aprovechar para hacer otras cosas que también te nutran y te enseñen. Personalmente, siento que aprendí y crecí mucho más en este viaje que en mis 3 años de facultad”.

Cómo es la situación económica en Miami y la comparación con la Argentina

Mientras que en el país que lo vio crecer Juan Cruz vivía sumergido en una incertidumbre, y pensaba constantemente en lo que implicaba independizarse y alquilar un departamento por su propia cuenta -que en Buenos Aires aumentaron casi un 80% en el último año-, en Miami se encontró con un escenario totalmente distinto.

“Acá la plata alcanza, y creo que ahí está la principal diferencia. Si trabajas, podés pagar el alojamiento, las compras, comprarte ropa, o un celular. El esfuerzo tiene su merecida recompensa, como creo que tiene que ser”, sostuvo. No obstante, lamentó que no ocurra lo mismo en la Argentina: “Allá la mayoría de las personas, ya sean jóvenes, adultos y hasta licenciados, se matan en el trabajo todos los días, todas las semanas, para llegar justos a fin de mes”.

Algunas de las experiencias de Juan Cruz en Miami Juan Cruz Piccagli

Extrañar y buscar al compatriota en el mismo lugar

Si bien hoy disfruta del radical cambio de vida, hay varios instantes en los que ansía reunirse con sus seres queridos: “Me gustaría tomarme unos mates con mi mamá, ir a la cancha a con mi viejo, jugar a la Play con mis hermanos y comer comer un asado con mis amigos. Esas cosas no tienen precio, y cuando estás afuera las valorás el triple, porque por más que uno intente sustituirlas o encontrarlas en costumbres parecidas, no hay nada como tu gente y tu lugar”.

Por otro lado, destacó que las tradiciones propias de la Argentina no tienen ningún tipo de comparación con otro sitio. “La onda, la vibra, el sentimiento de estar en tu país, por más cómodo que estés en otro lado, jamás se sentirá igual”, acotó.

No obstante, si hay algo que no extraña, es vivir con inseguridad: “No me gustaban los problemas de siempre. El estrés de prender la televisión y que siempre haya algo nuevo, de no poder relajarte un minuto en la calle porque ya te manotean el celular o la billetera”.

En Miami, Juan Cruz conoció a muchos argentinos que se encuentran en la misma situación. “Por más que seamos del mismo lugar, tenemos diferentes costumbres y buscamos un mejor futuro acá”. En ese sentido, aclaró: “Uno cree que es todo color de rosas porque en las redes sociales obviamente uno muestra lo mejor, pero hay un trasfondo por la cantidad de problemas a resolver. Hay un detrás que está en motivarse a uno mismo, de remarla y ponerle al mejor energía a cada día”.

Algunas de sus actividades en Miami Juan Cruz Piccagli

En la actualidad, se sumó a TikTok y causa furor con sus videos donde muestra su estilo de vida. Al mismo tiempo, se embarca en nuevas aventuras y conoce cada vez más a celebridades del ambiente musical. Su plan, de cara al futuro, es motivar al resto de las personas para que emprendan una experiencia similar y dejar en claro que, con esfuerzo y esmero, los objetivos se cumplen.