Trabaja en Recursos Humanos y advierte en TikTok las cinco cosas que los empleados nunca deben hacer

El área de Recursos Humanos es una de las más importantes para seleccionar al personal que va a trabajar dentro de una empresa, por lo que una tiktoker quiso ayudar desde su experiencia al ser empleada de este rubro. A través de su cuenta @notyouravghrlady publicó un video en el que dio consejos sobre qué es lo que los trabajadores no deberían de hacer, al menos según su percepción, pero no todos los usuarios de la red social compartieron sus puntos de vista y el debate se armó en cuestión de minutos.

Las 5 cosas que nunca debería hacer un empleado

1. No dejar un trabajo sin dar aviso. Según la tiktoker, la mejor manera de dejar la puerta abierta en la empresa con la que se termina una relación de trabajo es esta, ya que dejará una buena imagen y podría servir como referencia para futuros empleos. “No quieres quemar puentes, la comunidad empresarial es pequeña. No dejes que un momento de frustración te cueste una oportunidad futura”, explica.

Estos son los 5 consejos de una trabajadora de recursos humanos al momento de conseguir trabajo

Este fue quizá el consejo que más enfureció a la audiencia, porque la mayoría tuvo una opinión distinta: “El aviso de dos semanas es una cortesía, no es necesario hacerlo”; “Ellos no te dan un aviso cuando te despiden”; “Pero ellos sí pueden despedirnos en cualquier momento”, le discutieron.

El intercambio de opiniones fue tan extenso que la propia creadora de contenido tuvo que intervenir: “Nunca dije que se requiere el aviso porque obviamente no. Es solo cortesía profesional para aquellos que tienen trabajos en los que eso es importante”.

2. No ignorar el recibo de sueldo. La mujer añadió que se debe revisar este documento para evitar cualquier tipo de error en los sueldos: “Número cuatro, no ignore su talón de pago (...) Sé que te gusta pensar que tu empresa te está pagando correctamente, pero cometen errores. Así que siempre revisa tu talón de pago, asegúrate de que te paguen, ¿verdad? Y si algo se ve mal, pregunta al respecto”, advirtió.

Y, ante el cuestionamiento de qué hacer cuando no se puede acceder al talón, contestó que se le puede solicitar una copia impresa a la compañía.

3. No compartir información personal de forma excesiva. Otra de las recomendaciones fue sobre el momento de la entrevista, en la que no aconseja hablar de la vida privada, como casos de acoso, discriminación, accidentes laborales o antecedentes penales. “La triste realidad es que las empresas saben cómo usar esas cosas, aunque se supone que no deben usarlas en su contra y hacer que parezca que no lo hicieron. Así que guárdatelo para ti”, aconsejó.

Fueron cinco los tips que una trabajadora de recursos humanos dio en TikTok @notyouravghrlady/TikTok

4. No ignorar el manual del empleado. La mujer consideró que uno de los aspectos más importantes es seguir todos los lineamientos de una compañía para evitar tener problemas. “Conozca sus políticas. Si tiene que informar algo, debe poder seguir los requisitos de informe y debe poder señalar la política que se violó”.

5. No quejarse constantemente. Finalmente, exhortó a todos los trabajadores a no ser de los que “se quejan constantemente y reportan cosas todo el tiempo”. Advirtió que es muy probable que si se vuelve una tendencia mostrar una mala actitud ante las cosas que no valen la pena, cuando de verdad haya un problema, ya no tomarán en serio a ese empleado.