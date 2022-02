Se burló de una pregunta durante una entrevista online y no advirtió que ya la estaban grabando

Una joven estadounidense se disponía a realizar una entrevista de trabajo a través de una aplicación en la que debía contestar un cuestionario. La postulante a auxiliar de vuelo ingresó a la plataforma que le proveyó la empresa y mientras se preparaba para aparecer en cámara, leyó en voz alta la primera pregunta que le habían acercado. Luego se burló por considerarla “estúpida”, pero ya no había retorno: su gesto quedó grabado y del otro lado vieron todo.

“¿Cuál es su impresión de la cultura empresarial de SkyWest y cómo resuena en usted?”, leyó con sorna Chaylene Martínez el formulario de la compañía aérea. Y mientras deslizaba el lápiz labial sobre su boca sentenció: “La pregunta es… la pregunta más estúpida y cursi que he leído en mi vida”.

Acto seguido intentó ensayar lo que sería su respuesta formal. “Mi impresión de la cultura de SkyWest se basa en la declaración de la misión que ustedes tienen... espera... aguanta...”. Y a los pocos segundos, la aspirante advierte que ya estaba registrándose su entrevista y que, consecuentemente, solo le quedaban segundos para terminar su respuesta.

“Lo siento mucho, no me di cuenta de que estaba grabando. Estaba practicando”, se excusó y repitió: “Lo siento”. Luego el límite de tiempo para contestar ese ítem se acabó. Sus disculpas no alcanzaron porque no logró ingresar a la compañía.

La secuencia quedó registrada en su celular, entonces, Martínez decidió compartirla en su cuenta de TikTok. El video se viralizó y hasta el momento cuenta con más 8 millones de reproducciones, 1 millón de likes y miles de comentarios.

Entre algunas de las devoluciones de los usuarios, se destacaron los que provenían de empleados de la compañía aérea, quienes apoyaron a la joven. “Trabajo para SkyWest y esto llegó a la página de Facebook de la aerolínea y déjenme decirles que todos los comentarios son de nosotros diciendo ‘por favor, contrátenla’”, escribió una usuaria. Mientras que otro le expresó: “Espero que sepas que todos en SkyWest estamos hablando de esto en nuestro grupo de Facebook y te queremos, ¡espero que te contraten!”.

La secuencia con el blooper que le costó no ingresar al empleo fue publicada en TikTok.

La joven ahora se encuentra en un problema debido a que corre peligro de ser despedida de su trabajo actual porque su jefe descubrió que se encontraba en la búsqueda de otro empleo.

“Cuando publicas un video de ti mismo solicitando otros trabajos y tus compañeros se enteran y ahora tu jefe sabe que estás buscando otro”, dijo Martínez en el video al que subtituló: “¿Por qué no pensar en esto? Que alguien me contrate papá, antes de que me despidan”.