Se conocieron en Bs. As.: un belga y un francés revolucionaron la forma de comer en Argentina

A través del análisis de datos se anticipan a las tendencias de consumo. Productos veganos, con firma de autor y packaging eco-friendly, todo en formato delivery.

Jimena Barrionuevo PARA LA NACION

Frustrados. Así se sentían estos amigos hacia septiembre de 2019 cuando, con todo el expertise en análisis de datos que habían obtenido en su formación profesional, advirtieron que los restaurantes locales no habían logrado adaptarse a la nueva demanda como había sucedido en otros países. En ese momento, los números les planteaban un escenario más que prometedor: la demanda de delivery había crecido al 20% mensual y los actores offline no pudieron adaptar su propuesta de valor, su menú ni sus procesos al delivery. Y así fue como el francés Alex Boccara (33) y el belga Gaspard Hambückers (26) dieron forma a un proyecto que hoy permite generar platos de alta calidad para delivery a un costo menor de $300 y que en menos de 20 minutos puede llegar al cliente .

De amigos a socios

Se habían conocido en Buenos Aires a través de un grupo de franceses. Primero se hicieron amigos y más adelante se convirtieron en socios: “desde el lado profesional nos enganchamos una noche que casualmente encontré a Alex cenando en un restaurante francés de Palermo. No di demasiadas vueltas. Sabía que tenía frente a mis ojos a la persona indicada. Lo encaré y le comenté que estaba dejando un trabajo en un fondo de inversión y buscando nuevos horizontes. Hubo una sinergia inmediata”, asegura Gaspard que se formó en una universidad inglesa y llegó a la Argentina gracias a un plan de intercambio con experiencia profesional. A Buenos Aires llegó para trabajar en una empresa de agronegocios y de allí pasó a desarrollarse en un fondo de inversión enfocado en energías renovables y tecnología. Pero esa era una etapa que estaba a punto de cerrar.

La data les permite a los socios surfear las tendencias del consumidor de hoy y mañana, crear marcas veganas y usar packaging eco-friendly.

Por su lado, Boccara había llegado por razones totalmente diferentes. Había aterrizado en Buenos Aires como parte de una parada por la capital del país en su vuelta al mundo. En plan gastronómico y luego de visitar 46 países en tan solo 18 meses, fue Cupido quien decidió que su estadía en las tierras del tango se iba a prolongar. En Argentina conoció a la madre de su hija y nunca más volvió a Francia. Su experiencia profesional está vinculada al e-Commerce. Tiene un máster en una universidad de management francesa, trabajó en un venture capital de París. Ya en Buenos Aires, hizo su paso por el Gobierno de la Ciudad y montó varias empresas de e-Commerce hasta que se le presentó la oportunidad de formar parte de una de las más famosas plataformas de delivery del país.

“En la octava entrevista, la que decidía si obtenía el puesto, me pidieron que hiciera un caso de estudio. En ese contexto advertí que las plataformas tenían un costo de adquisición de clientes muy alto. Mientras que, del otro lado, había restaurantes sin ofertas adaptadas al delivery. Es decir, la plataforma invertía mucho dinero en captar nuevos clientes que a su vez la iban a usar una sola vez porque el delivery le iba a llegar en mal estado. El caso típico: la pizza que llegaba toda aplastada por el viaje, y encima fría. Pensé que el negocio iba a ser realmente disruptivo si las empresas podían generar una relación con su cliente a través de conceptos gastronómicos de alta calidad pero adaptados al formato delivery”, explica Boccara. Sin darse cuenta -todavía- había ideado la base de su futuro proyecto para el que se asociaría con Hambückers y al que llamarían Kitchenita.

Las cocinas Kitchenita y el impulso de la cuarentena

Pusieron manos a la obra y comenzaron a armar kitchen stations, es decir, galpones que luego transformaron en un hub de 10 kitchenitas. Las kitchenitas son cocinas diseñadas y habilitadas para que restaurantes o chefs amateurs que siempre quisieron tener una marca de restaurantes, puedan alquilar esos espacios. Pero llegó el Covid y, a pesar de lo que muchos pensaron, sirvió como impulso para que la idea despegara.

Hoy Kitchenita tiene dos sedes en la ciudad de Buenos Aires y 32 marcas propias, todas eco-friendly que nacen de un FoodLab y siguen un análisis automatizado a través del que los socios pueden conocer una serie de datos más que interesantes. Entre ellos, qué quiere comer el cliente, en qué barrio y a qué precio. Además, las marcas privilegian productos orgánicos o agroecológicos y tienen packaging ecológico. Por ejemplo “Limu”, que despacha Pokes, o “Jardín”, la marca de alta calidad 100% vegana en colaboración con la empresa de innovación NotCo. También desarrollaron “Vicenta”, empanadas salteñas de altísima calidad, junto a Fernando Trocca apostando a democratizar el acceso a un producto hecho por un chef reconocido bajo la modalidad de delivery.

El delivery como experiencia

Hoy Kitchenita se basa en tres principios. El primero es la creación de marcas nativas para el delivery que nacen de la data y del uso de un software propio para entender los huecos de la oferta y así ver qué tipo de comida falta en qué barrio y a qué precio. El segundo punto es que el proyecto no es un restaurante offline con muchísimos platos y una amplia oferta de vinos. “Somos casi monoproducto: tenemos 5 o 6 platos del mismo estilo, dos postres, una propuesta muy corta de bebidas y nada más. Todo para no marear al cliente y que no pierda en su casa 20 minutos en la app para decidir, así como uno puede perder ese tiempo en Netflix buscando qué ver por streaming”.

La hamburguesa falsa chicken de @plantabase.bsas viene con tofu, lechuga iceberg, emulsión de palta, tomate fresco, cilantro, queso cheddar, pickles de cebolla y papas fritas. Gentileza Kitchenita.

El tercero es que todas las marcas tienen un proceso de cocina muy rápido, los platos se despachan en 5 minutos, lo que permite tener un tiempo de entrega de entre 23 y 25 minutos cuando el promedio de algunas apps es de arriba de 30. Pero eso no es todo. Como broche de oro, las marcas están pensadas para viajar, “porque sabemos que la experiencia de que el plato llegue bien y rápido es muy valorada por el cliente. Trabajamos con un ingeniero de catering para crear un packaging que no llegue volcado, que se mantenga caliente o frío, según el caso, que sea lindo –porque si no voy a ofrecerte decoración y ambiente de un restaurante, quiero que el empaque esté bien hecho- y para fabricarlos usamos solo productos biodegradables. Hasta los palitos son comestibles”, aclara Hambückers.

Por eso no es de extrañar que los platos que ellos consideran como sus preferidos sean los más solicitados. La data les permite surfear las tendencias del consumidor de hoy y mañana, crear marcas veganas y usar packaging eco-friendly. Así, las empanadas de Vicenta, desarrolladas con Trocca, el sushi vegano marca Madre y las hamburguesas, también veganas, de Planta Based figuren entre la lista de los productos de los que se sienten orgullosos.

Son optimistas y confían en el valor de su propuesta. Saben que Argentina evolucionó a pasos agigantados en la propuesta gastronómica de delivery y que en los 6 meses de pandemia se ganaron 5 años de posicionamiento. Despachan mensualmente 18 mil platos y la tasa de crecimiento tiene una proyección agresiva. “Con 2.7 veces por semana, Londres lidera el ranking de las ciudades que más delivery usa. Y esa una de las razones por las que la gente está cada vez más exigente cuando pide comida. Hoy es tendencia elegir productos que cuidan mucho más el medioambiente. Hay un menor consumo de carne, el clientes e muestra más responsable y eso es intergeneracional. También hay una tendencia de comer más saludable. El argentino está saliendo de los pedidos empanada-milanesa-pizza y se anima a algo diferente. En ese sentido estamos desarrollando un tracking de comportamiento nutricional para que el consumidor pueda conocer la trazabilidad del producto y qué es lo que está comiendo. A nosotros nos viene bien que el mercado esté apuntando hacia donde estamos apuntando nosotros”.

Compartí tu experiencia

Si viviste alguna experiencia que mejoró tu bienestar y calidad de vida (puede ser médica, alimenticia, deportiva, un viaje, sentimental, profesional o de otra índole), y querés compartirla en esta columna, escribí a bienestarlanacion@gmail.com

Conforme a los criterios de Más información