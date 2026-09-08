Se enojó con su mamá por lo que hacía cuando estaba en coma: “No le pongan música a la gente que está en coma, yo pasé un infierno”

Mientras una persona permanece en coma, suele asumirse que no percibe lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, la historia de Kenya Moreno, una joven andaluza que estuvo un mes internada en esa condición, volvió a instalar el debate después de que relatara en TikTok que escuchó durante semanas la misma canción que su mamá le ponía en la habitación del hospital.

El video, que acumuló millones de reproducciones en redes sociales, conmovió a miles de usuarios por la mezcla de humor y dolor con la que recordó aquellos días. “Por favor, no le pongáis música a la gente que está en coma. O, por lo menos, si yo vuelvo a caer en coma, no me pongáis música”, dijo entre risas.

La joven explicó que cuando fue internada era fanática del dúo español Gemeliers, por lo que su mamá decidió comprarle el disco Lo mejor está por venir y dejar una radio reproduciéndolo en la habitación del hospital. Lo que nunca imaginó era que la misma canción quedaría sonando en bucle durante todo el mes que permaneció inconsciente.

Kenya Moreno reveló el diagnóstico que le brindaron

“Las personas que estamos en coma seguimos escuchando. Tenemos sentimientos también. Y yo escuchaba esa canción todo el tiempo. Llegó un momento en que dentro del sueño pensaba: ‘¿Qué estaré pagando ahora mismo?’. Era una tortura. Una y otra vez, la misma canción”, recordó.

Además de la música, Kenya aseguró que durante todo el mes sentía que sufría de muchísimo frío, al punto que pensaba que moriría por él. Al despertar descubrió que se trataba del aire acondicionado y que nadie se había percatado de traerle mantas más abrigadas. “Yo me estaba muriendo de frío. No sé qué pasa en la UCI con el aire acondicionado, pero tenía muchísimo frío”, recordó.

Incluso contó que su madre llegó a preguntar varias veces al personal médico si su hija podía sentir la temperatura, aunque los profesionales le respondían que estaba estable. “Yo estaba en unos sitios muy raros, hacía muchísimo frío y la canción no paraba nunca”, resumió lo que vivió.

Otro de los grandes sufrimientos de la joven fue el frío que pasaba en la sala en la que estaba internada (Foto: FreeP¡CK)

¿Las personas en coma pueden escuchar?

El caso de Kenya reabrió una pregunta que la ciencia todavía investiga: ¿pueden las personas en coma escuchar lo que sucede a su alrededor? Una investigación publicada en 2024 en The New England Journal of Medicine aportó nuevos datos sobre este fenómeno. El trabajo analizó a 353 adultos con trastornos de la conciencia en seis centros internacionales mediante evaluaciones clínicas, resonancia magnética funcional y electroencefalogramas.

Entre ellos había 241 pacientes que no mostraban una respuesta observable cuando se les daban órdenes verbales y que habían sido diagnosticados con coma, estado vegetativo o un estado de mínima conciencia. Sin embargo, al estudiar la actividad cerebral, los investigadores descubrieron algo sorprendente: 60 de esos 241 pacientes, aproximadamente uno de cada cuatro, fueron capaces de realizar mentalmente las tareas que se les pedían, aunque desde el exterior parecieran no responder.

Este fenómeno recibe el nombre de “disociación cognitivo-motora”. En términos sencillos, significa que una persona puede conservar cierto grado de capacidad para comprender una indicación y responder a ella mediante su actividad cerebral, aunque su cuerpo no pueda manifestarlo con movimientos o palabras.