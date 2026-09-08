Luna, nieta de Joan Manuel Serrat: “Antes me sentía torpe en pilates, pero mi mente se enfocó y ahora estoy llena de confianza”

Luna Serrat experimenta un presente marcado por cambios significativos a sus 28 años, ya que la joven, nieta del icónico artista Joan Manuel Serrat, transita una etapa de transformación personal tras el nacimiento de sus hijas mellizas el pasado mes de agosto. A pesar de las nuevas responsabilidades familiares y los compromisos profesionales que asumió junto a su pareja, el futbolista Dani Ceballos, la actriz mantiene un hábito inamovible en su rutina diaria: la práctica constante de pilates. Esta disciplina física se convirtió en un pilar fundamental para su salud integral y su equilibrio emocional.

La trayectoria de Luna muestra una evolución notable desde sus inicios laborales en el ámbito de la radio. En el año 2020, la nieta del músico decidió redireccionar su carrera profesional para incursionar en el mundo de la actuación, su pasión principal junto a la música. Sin embargo, este proceso de crecimiento profesional estuvo acompañado por un desafío físico que ella misma relata en sus redes sociales. Según admite la propia artista en su perfil de Instagram, sus primeros encuentros con la modalidad reformer resultaron frustrantes. Serrat admite que durante las sesiones iniciales experimentó sensaciones de torpeza y falta de respuesta corporal.

Luna Serrat decidió contar su historia con pilates a través de sus redes sociales Captura Instagram (@lunaserrat)

“Antes iba un día a pilates, me sentía torpe. Pero en lugar de dejarlo, me apunté dos. Poco a poco, mejoré fuerza, flexibilidad, coordinación y concentración”, relata la actriz en su publicación. Este cambio de mentalidad permitió que su cuerpo superara la etapa inicial de adaptación necesaria para cualquier principiante. La insistencia, lejos de agotarla, le otorgó una nueva perspectiva sobre su conexión interna. Serrat confiesa que en aquel entonces se sentía desconectada, como si su cuerpo no respondiera a sus necesidades. La clave, según sus palabras, reside en la paciencia y la convicción personal de no rendirse ante las dificultades iniciales.

Los beneficios de este método de entrenamiento cuentan con el respaldo de especialistas. Arianna Parra, coach de pilates reformer en IRON Studios, señala a la revista CLARA que el ejercicio es positivo para la salud física y mental siempre que la técnica sea correcta. La práctica trabaja la estabilidad, el equilibrio y mejora la postura mediante la movilización de la musculatura y la columna vertebral. Esta actividad es altamente recomendable en todas las etapas de la vida, ya que fortalece el cuerpo sin generar impactos perjudiciales en las articulaciones. Además, el ejercicio fomenta el trabajo del abdomen profundo y el suelo pélvico, áreas esenciales para el sostén físico a largo plazo.

Luna, nieta de Joan Manuel Serrat: “Antes me sentía torpe en pilates, pero mi mente se enfocó y ahora estoy llena de confianza” Captura Instagram (@lunaserrat)

El pilates ofrece múltiples ventajas que impactan en la calidad de vida diaria: entre los beneficios comprobados se destaca el aumento de la fuerza y la estabilidad del tronco, el desarrollo del equilibrio, la corrección postural y la prevención de lesiones musculares. Parra enfatiza que la constancia resulta indispensable para obtener resultados visibles. Aunque el progreso suele percibirse desde las primeras sesiones, la recomendación profesional sugiere comenzar con dos encuentros semanales, tal como realiza Serrat, o alcanzar una frecuencia de cuatro a cinco veces por semana para quienes buscan transformaciones más profundas. La disciplina debe entenderse como un momento de relajación y conexión personal, lejos de la imposición de una obligación externa.

La experiencia de Luna Serrat sirve como ejemplo sobre el valor de la perseverancia: “A veces, lo único que se necesita es insistir un poco más. No rendirse y apostar por uno mismo”. Su enfoque actual, marcado por la confianza y la conexión, subraya cómo el movimiento consciente facilita no solo el bienestar del cuerpo, sino también la claridad de la mente. Al final, el objetivo de esta práctica coincide con la máxima de IRON Studios: moverse mejor para vivir mejor, un principio que garantiza autonomía y salud en cada fase vital.