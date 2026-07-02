Se escapó en plena guerra y vivió como refugiado hasta que llegó a Canadá: “Mis padres me enseñaron lo que significa el esfuerzo”

Alejandro Gorenstein 2 de julio de 2026 00:00 10 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Antes de deslumbrar en las canchas de Europa con su gran velocidad y versatilidad, Alphonso Davies conoció en primera persona las realidades más duras del desplazamiento humano. Nació en Buduburam, un campo de refugiados en Ghana, adonde sus padres habían llegado tras huir desesperadamente de la sangrienta guerra civil en Liberia. En ese entorno, la supervivencia diaria era el único objetivo: la escasez de agua potable, la falta de alimentos y las condiciones extremas marcaron los primeros años de una infancia donde el futuro era una incógnita absoluta.

“Mis padres me contaron que había guerra en Liberia. En esa situación, solo había dos opciones: formar parte de la guerra o marcharse. Mis padres no tenían intención de empuñar armas. Estoy feliz de que decidieran que nos marcháramos“, recordó Davies sobre aquellos tiempos nada felices.

“La angustia crónica que cargaban los suyos se transformaba de golpe en llanto de alivio”

Sin embargo, entre el polvo y las privaciones de Buduburam, lo que quedó grabado a fuego en su memoria no fue solo la escasez, sino el contraste luminoso de una tarde inolvidable: el momento exacto en que sus padres recibieron la noticia del traslado a Canadá. Davies recuerda ver cómo la angustia crónica que cargaban los suyos se transformaba de golpe en llanto de alivio, en abrazos apretados y en unas sonrisas gigantescas que, para un niño de cinco años significaron la certeza de que por fin estaban a salvo.

"Mis padres me contaron que había guerra en Liberia. En esa situación, solo había dos opciones: formar parte de la guerra o marcharse".

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Sus padres, Debeah y Victoria, se habían postulado en Ghana al Programa de Reasentamiento de Refugiados e Inmigrantes del gobierno canadiense. Tras superar rigurosas entrevistas y controles médicos que buscaban garantizar un futuro seguro para las familias más vulnerables, recibieron la aprobación oficial. A los cinco años, el pequeño Alphonso subió a un avión con su familia, dejando atrás el continente africano para aterrizar en un mundo completamente desconocido.

El lenguaje universal del fútbol

La llegada a Canadá supuso un gran choque cultural para una familia que apenas cargaba con lo puesto. Se instalaron inicialmente en Windsor, Ontario, una ciudad fronteriza donde el gélido invierno canadiense y la barrera del idioma se convirtieron en los primeros grandes obstáculos a superar. Sus padres no tardaron en conseguir empleos de jornadas extenuantes para garantizar el sustento de la casa, demostrando una y otra vez que el esfuerzo era el único camino para salir adelante.

Poco tiempo después, buscando mejores oportunidades laborales y un costo de vida más accesible, la familia decidió mudarse a Edmonton, en la provincia de Alberta. Fue en esta comunidad donde Davies, ya más integrado a las costumbres locales, comenzó a asistir a la escuela primaria. Entre el patio escolar y los centros comunitarios de Edmonton, el fútbol emergió no solo como un pasatiempo para canalizar su desbordante energía, sino como el lenguaje universal que le permitió encajar definitivamente en su nuevo hogar y dar los primeros pasos hacia un destino que cambiaría la historia de su familia para siempre.

Junto a su familia.

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“Cuando llegamos a Canadá, todo era completamente nuevo para nosotros. Pasamos de un campamento de refugiados en el que hacía calor a un país donde hacía muchísimo frío y donde todo el mundo hablaba un idioma que no entendíamos. Mis padres tuvieron que trabajar en turnos dobles, de día y de noche, para poder alimentarnos y darnos una vida normal. Yo era muy chico, pero verlos esforzarse tanto me enseñó lo que de verdad significa el sacrificio. Canadá nos abrió las puertas y nos dio una oportunidad cuando no teníamos nada, y el fútbol fue mi manera de conectar con este nuevo hogar y de empezar a comunicarme con los demás”.

Una oportunidad inmejorable

Los inicios de Davies en el fútbol de Edmonton estuvieron marcados tanto por su asombroso talento natural como por las dificultades económicas de su entorno. Al principio, jugaba en los patios de la escuela y en torneos comunitarios, donde su velocidad eléctrica y su habilidad con la pelota llamaban la atención de muchísima gente. Sin embargo, para un niño de una familia de refugiados que luchaba por llegar a fin de mes, sumarse a un club federado era un lujo casi inaccesible debido a los costos de inscripción, los viajes y los equipamientos. La oportunidad clave llegó gracias a Free Footie, una iniciativa local de fútbol gratuito diseñada específicamente para niños de familias de bajos ingresos e inmigrantes, que le permitió jugar de manera organizada sin que el dinero fuera una barrera.

Davies y su amor hacia Canadá.

“El programa Free Footie fue una bendición; me permitió entrar a una cancha sin que mis padres tuvieran que preocuparse por el dinero. Después, en la escuela, entrenadores como Marco Bossio hicieron cosas increíbles por mí. Mis padres trabajaban todo el día y no tenían auto para llevarme a los entrenamientos, así que mis técnicos me pasaban a buscar o me alcanzaban a casa. Sin esa generosidad y esa comunidad que me sostuvo, yo nunca habría podido mostrar lo que sabía hacer”.

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“Una de las cosas más difíciles que me tocó vivir”

A los 14 años, tras descoserla en los torneos juveniles de Alberta, el salto definitivo era inevitable: los cazatalentos del Vancouver Whitecaps lo descubrieron y le ofrecieron mudarse a su residencia oficial en la costa oeste para sumarse a sus divisiones inferiores.

“Irme a Vancouver a los 14 años fue una de las cosas más difíciles que me tocó vivir. Era un nene y estaba aterrado de dejar a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. Mi mamá no quería que me fuera, tenía miedo de que el mundo me tragara. Pero yo sabía que tenía que hacerlo. Sentía que era mi oportunidad no solo de ser futbolista profesional, sino de lograr algo grande que pudiera sacar a mi familia adelante y devolverles un poco de todo lo que ellos habían sufrido por mí“.

Dejar su hogar en Edmonton a una edad tan temprana fue un desafío emocional enorme, pero su crecimiento futbolístico fue meteórico. En Vancouver, Davies quemó etapas a una velocidad pocas veces vista en el deporte norteamericano. En 2016, con apenas 15 años y pocos meses, pasó de las categorías juveniles al equipo filial y, casi de inmediato, firmó su contrato con el primer equipo, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en debutar en toda la historia de la Major League Soccer (MLS). Ese adolescente que gambeteaba a defensores que le duplicaban la edad ya no solo jugaba por diversión; estaba empezando a pavimentar el camino para cambiar el destino financiero de toda su familia.

En un momento de pausa.

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El gran paso

El salto de Alphonso Davies al fútbol europeo se gestó a mediados de 2018, cuando el Bayern Munich sacudió el mercado norteamericano al acordar su fichaje con los Vancouver Whitecaps por una cifra que alcanzaba los 22 millones de dólares, estableciendo en ese momento un récord absoluto de venta para la Major League Soccer (MLS). La joya canadiense terminó de disputar la temporada en su país y, apenas cumplió los 18 años, armó las valijas para unirse formalmente al gigante bávaro en enero de 2019.

Aunque inicialmente llegó como un extremo con proyección, el cuerpo técnico alemán, comandado poco después por Hansi Flick, tomó una decisión táctica que cambiaría el rumbo de su carrera: retrasar su posición en la cancha y reconvertirlo en lateral izquierdo. Aprovechando su velocidad y su potencia física para realizar transiciones letales, Davies se adueñó del puesto con una asombrosa madurez para su edad.

Levantando un trofeo en el Bayern Munich.

Su consolidación definitiva llegó de manera meteórica durante la legendaria temporada 2019-2020. Davies dejó de ser una promesa para convertirse en una pieza fundamental del Bayern que conquistó el histórico “Sextete”, que incluyó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la UEFA Champions League, además de ser galardonado como el Novato del Año en Alemania.

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Su carrera en el Allianz Arena ha estado repleta de éxitos colectivos e individuales, acumulando un palmarés envidiable que incluye múltiples títulos consecutivos de la Bundesliga —consolidándose como uno de los máximos ganadores del club—, Supercopas locales y un Mundial de Clubes. Su estatus de referente de la élite mundial y su inmenso valor para el proyecto bávaro quedaron firmemente sellados al extender su contrato a largo plazo, consolidando al antiguo niño refugiado como uno de los indiscutibles pilares del Bayern Munich.

El recorrido de Alphonso Davies con la selección de Canadá representa el despertar futbolístico de toda una nación. Debutó con el equipo absoluto en 2017, con apenas 16 años, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del combinado nacional.

Su carrera en la selección de Canadá

El recorrido de Alphonso Davies con la selección de Canadá representa el despertar futbolístico de toda una nación. Debutó con el equipo absoluto en 2017, con apenas 16 años, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del combinado nacional, y rápidamente asumió el rol de abanderado de una generación dorada dispuesta a romper con décadas de anonimato internacional.

El Mundial de Qatar 2022 significó la vitrina perfecta para consolidar su condición de leyenda canadiense, regalando un momento que quedó grabado para siempre en los libros de historia.

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Para Alphonso Davies, vestir la camiseta de Canadá va mucho más allá del éxito deportivo; representa la forma de retribuirle al país que le salvó la vida y la oportunidad de inspirar a una nueva generación de futbolistas.

Sin embargo, el destino le preparó una dura prueba física y emocional de cara al Mundial de 2026, organizado en casa. Tras haber superado una gravísima rotura de ligamentos cruzados sufrida en 2025, una inoportuna lesión muscular sufrida en los meses previos al torneo forzó al cuerpo técnico de Jesse Marsch a resguardarlo, impidiéndole disputar los tres partidos de la fase de grupos ante Bosnia, Qatar y Suiza. Vivir esos encuentros históricos desde el banco y la tribuna fue un proceso doloroso para el capitán, quien recién pudo hacer su ansiado debut ingresando en el minuto 75 del cruce de 16 avos de final ante Sudáfrica. Su regreso al SoFi Stadium no solo inyectó una energía clave para sellar el agónico triunfo por 1-0, sino que le permitió celebrar en cancha la histórica clasificación de Canadá a los octavos de final por primera vez en su historia.

Durante el encuentro ante Sudáfrica donde, tras dejar la lesión a un lado, Davies pudo debutar.

“Ver la bandera canadiense en las tribunas, escuchar a la gente alentar y saber que estamos haciendo historia juntos es algo que me empuja a dar el máximo. No solo juego por un resultado; juego para demostrarle a cada chico que llega a este país que con esfuerzo y el apoyo de una comunidad, ningún sueño es demasiado grande”.

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“Cada vez que me pongo la camiseta de Canadá, siento un orgullo inmenso porque este país nos recibió con los brazos abiertos cuando mi familia no tenía un lugar seguro en el mundo".