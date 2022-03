Se fueron de un restaurante sin pagar y los dueños recuperan el dinero de una original forma

Una pareja disfrutó de una costosa cena por San Valentín en un restaurante ubicado en Stokesley, Inglaterra. Al terminar, se retiraron del lugar sin pagar, por lo que el dueño del negocio hizo un anuncio mediante sus redes sociales en un intento por recuperar su dinero.

“A la encantadora pareja que acumuló una fuerte cuenta que consistía en bife, langosta y numerosas botellas de vino: estamos seguros de que fue un error honesto de su parte que se fueran sin pagar, paguen hoy su factura a las 4 en punto”, escribió el administrado desde la cuenta de Facebook del establecimiento The Mill.

Además, agregó que la pareja había sido grabada: “Estaban sentados frente a una cámara y el circuito cerrado de televisión no puede ser más claro”.

Publicación en Facebook de The Mill para denunciar que pareja se retiró sin pagar

Junto al texto, se había compartido el ticket de consumo. Según se puede ver en la boleta, la pareja debía abonar la suma de 179.20 libras, es decir, casi 238 dólares estadounidenses, tras disfrutar de cuatro botellas de vino, un bife, langosta, papas fritas, mejillones y curry.

Esta fue la publicación del restaurante El Comercio

Muchos de los usuarios pidieron que se difundieran las imágenes de las cámaras para conocer la identidad de los involucrados. Sin embargo, antes de que esto sucediera, la deuda fue saldada de forma inesperada, según contaron desde el restaurante.

“¡La factura fue pagada por una mujer ‘anónima’ que se cree que es la novia involucrada! Que Dios los bendiga. ¿Quién dijo que el romance está muerto?”, bromearon los dueños.

Finalmente, publicaron el ticket que muestra que, efectivamente, la deuda había sido cancelada. El singular hecho desató diversas reacciones entre los usuarios. Mientras que algunos felicitaron a los dueños del local por su ingenio, otros advirtieron que las imágenes de los supuestos malos clientes no deberían ser borradas aún, pues el pago podría haberse hecho con una tarjeta robada.

También compartió los tickets El Comercio

¿Qué pasa si no pago en un restaurante?

De forma rápida podemos decir que no es un delito no pagar una cuenta de restaurante o bar, pero esto no significa que puedes acudir a estos establecimientos y no liquidar lo que consumes, sino que estas acciones no te llevarás a prisión pero no te eximen de cumplir con el pago, precisa el sitio web oinkoink.com.mx.