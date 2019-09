Se hizo 15 cirugías para agrandarse los labios

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2019 • 10:43

Una mujer de Bulgaria ha tenido 15 procedimientos para triplicar el tamaño de sus labios naturales en un intento por hacer que sean los más grandes del mundo, según cuenta Metro News.

La estudiante Andrea Emilova Ivanova se estuvo inyectando ácido hialurónico en los labios hace años. La joven de 22 años, de la capital búlgara Sofía, dijo que su nueva apariencia la ha dejado sentir más contenta consigo misma y cumplió su sueño de la infancia de cómo esperaba verse.

La estudiante de filología alemana de la Universidad de Sofía St. Kliment Ohridski visitó docenas de clínicas estéticas en su ciudad que realizan una variedad de procedimientos cosméticos para lograr su sueño.

Andrea paga alrededor de $9500 por cada tratamiento, pero dijo que había perdido la cuenta de cuánto dinero había gastado a lo largo de los años. Tiene una página de Instagram donde publica selfies con más de 15 mil seguidores. Recibe desde comentarios abusivos hasta propuestas de matrimonio.

Andrea dijo: 'Me gustan mis labios ahora, más que antes y me siento muy bien y muy feliz con ellos porque, según creo yo, con los labios más grandes me veo más bonita y en Bulgaria, esto es la moda ahora'', dijo la joven.

"Hay personas que me quieren con los labios más grandes y hay personas que me quieren con los labios más pequeños, pero no me importa. Lo importante es cómo me gusta a mí. La opinión de otras personas es irrelevante", siguió la joven.

"Soy de mente abierta y creo que las personas deberían ser libres de elegir, cuál es para ellos grande, más grande o demasiado grande. No hay límites para mí", contó la joven.