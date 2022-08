Se recibió de médico y recibió un inesperado regalo de su padre muerto hace 25 años

La graduación es uno de los momentos más esperados e importantes para cualquier universitario. Uno desea compartirlo con sus seres queridos, que esas personas especiales los acompañen en ese tramo final. Pero, no todos pueden estar presentes para compartir ese acontecimiento. Sin embargo, hay pequeños e inesperados gestos que sorprenden y permiten una conexión con aquellos que ya no están. Un joven se graduó de médico y recibió un regalo de una persona fundamental en su vida, su padre, quien murió hace 25 años.

El paso por el mundo universitario es difícil. Si bien es una etapa de aprendizaje y grandes desafíos, también es un momento de cambios. Es separarse de los amigos del colegio secundario, comenzar a asumir responsabilidades del mundo adulto y afrontar años de intenso estudio. Pero cuando llega la graduación, todo el esfuerzo y el sacrificio valen la pena.

Javier Vargas cursó y aprobó todas las materias de la carrera de medicina y después de mucho esfuerzo le llegó la hora de graduarse. Sin embargo, había una persona muy importante que no iba a estar presente, su padre, quién falleció 25 años atrás. Pero, ni la muerte impidió que de alguna forma u otra pudieran compartir juntos el acontecimiento tan soñado y anhelado. El joven recibió un inesperado regalo que superó cualquier sorpresa.

Javier Vargas compartió el regalo que recibió de su padre el día de su graduación (Foto: Twitter @javiervargasrey)

“Hace 25 años mi padre falleció, hoy me graduó de médico, mi mamá (el ser más espectacular del universo) estuvo guardando esto todos estos años para este día. Gracias papá, gracias mamá”, escribió el flamante médico en Twitter y acompañó sus palabras con la imagen del reloj plateado de su padre que recibió de regalo.

A su vez mostró la tarjeta que vino junto a la caja que le dio su madre, que leía “Desde muy lejano, siempre cuidando de ti. Papá”. Javier quiso compartir su doble felicidad en las redes sociales y su historia generó tanta empatía que rápidamente se volvió viral. Varios usuarios reaccionaron y comentaron lo mucho que los emocionó lo sucedido: “Se me aguaron los ojos”, “Me entró una historia a los ojitos”, “Acabo de sumar 20 años de vida leyendo esta historia”.

La madre de Javier guardó el reloj durante todos estos años y se lo dio a su hijo cuando se recibió de médico (Foto: Twitter @javiervargasrey)

Asimismo, otros aprovecharon la oportunidad para contar sus propias experiencias y recordar a sus seres queridos. “Mi papá murió hace 20 años y mi mamá también me regaló su reloj”, comentó una joven. Mientras que otro agregó: “Qué bello mensaje, me hiciste llorar, recordé a mi viejo que se me fue hace 10 años”. Además, el recién graduado recibió saludos y éxitos para esta nueva etapa de su vida como profesional.