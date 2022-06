Se sumó a un partido de fútbol con desconocidos para ocultar una infidelidad y lo mandaron al frente

Un simple y cotidiano partido de fútbol 5 entre compañeros de trabajo trajo consigo una historia que le dio un color diferente al plan. Con los jugadores ya en la cancha, a la espera de empezar el encuentro, un llamado del otro lado del alambrado sorprendió a los presentes. Una persona, vestida con remera, pantalón y botines de fútbol, se acercó sigilosamente a los límites del campo de juego y pidió que lo dejasen participar de la actividad para poder salvar la relación con su pareja.

Como sucede en estos casos, las redes sociales fueron el nexo para que los seguidores se enteraran de esta insólita secuencia y para que el contenido se viralice. Todo comenzó cuando un usuario de la plataforma TikTok posteó un video donde se ve un video del calentamiento previo a que empiece el partido y la voz de uno de los jugadores, sorprendido por la aparición del desconocido, decidió acercarse a escuchar su petición.

“Estábamos peloteando antes de jugar a la pelota, y vemos que había un flaco en el alambrado, mirando y vestido de fútbol”, arrancó el usuario @nherq1, para comenzar a detallar la insólita historia de “Beto”, el futbolista infiltrado de la historia. Con gestos de preocupación, esta persona le lanzó una súplica a uno de los chicos para que pueda sacarlo de una situación sumamente incómoda e inesperada.

Se sumó a un partido de fútbol con desconocidos para ocultar su infelidad

“Se acerca un compañero y le dice ‘necesito jugar este partido. No mires para allá, pero esa que está ahí es mi novia. Me iba a ir a ver con una mina, le dije que me iba a jugar a la pelota y me dijo ‘te acompaño’”, comentó el autor del video, quien entre risas y asombro, le hizo un lugar en la convocatoria. “Le dijo ‘dale’ y me agarré el bolso, me puse la ropa y me vine a una cancha de fútbol y tengo que jugar”, completó.

A pesar de ser cinco jugadores por bando y estar completos para jugar el partido de fútbol, Beto entró a la cancha a saludar a sus “amigos” y aguardó en el banco de suplentes para ingresar cuando alguno pidiera el cambio. Este curioso momento sucedió en Mar del Plata y el usuario recibió 260 mil likes en su contenido multimedia, más algunos comentarios donde celebraron la actitud y otros descreyeron por completo que fuera cierto.

“Por estos grandes gestos aún creo en la humanidad. Grande crack, no todos los héroes tienen capa”; “Segundeando hasta con desconocidos debe ser ley de Argentina”; “Desde ese día el Beto se reunió todos los días con sus nuevos amigos”; “Me emocioné. Decidí creer que pasó de verdad. Que se imprima la leyenda”, fueron algunas de las opiniones de los followers que destacaron el gesto que tuvo con esta persona.

En contrapartida, otros usuarios no le dieron entidad al video y especificaron que dejaron más en evidencia a la persona al contar la historia: “Me encanta como se dejan en evidencia con estas historias, chicos. Además, estoy segura de que la piba se fue a la cancha porque ya tenía toda la información”.