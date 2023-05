Se volvió famosa por ser la “bebé de los Teletubbies”, pero se alejó de las cámaras y su vida tuvo un giro inesperado

escuchar

Jess Smith es conocida por interpretar a finales de la década de los 90 al sol en el programa Teletubbies. Gracias a esto se convirtió en un ícono de la televisión infantil y muchos la recuerdan hasta el día de hoy por su adorable sonrisa.

Sin embargo, más de 20 años pasaron desde que el rostro de Smith adornó Tubby Land y hoy luce completamente irreconocible y su vida se desarrolla en un mundo completamente diferente al de la televisión.

Smith concedió hace poco tiempo una entrevista al medio británico Daily Star, donde reveló que actualmente trabaja para una empresa de seguridad con sede en Medway, Inglaterra, y se encarga de gestionar la parte administrativa.

Sobre su paso por el programa infantil entre 1997 y 2001, la joven de ahora 27 años reveló que no recuerda mucho. “Me dijeron que me pusieron frente a un espejo y me estaba riendo de mí misma”, explicó.

La joven señaló que, según le cuenta sus padres, fue elegida para el programa infantil cuando estaba en un control médico en el hospital.

Además, detalló que para hacer las tomas como Sun Baby, donde era muy risueña, la producción la sentó frente a un espejo y una cámara mientras miraba a su papá jugar con juguetes.

Con respecto a su futuro, la joven contó al medio inglés que quiere “viajar y ver más partes del mundo, antes de establecerse y formar una familia”.

