Se enojó porque su novio no le hizo un regalo y reaccionó de una manera impensada: “Que se haga ver”

TikTok se convirtió en la red social preferida de miles de jóvenes, quienes encuentran en esta aplicación diversión, consejos e información. Pero también es cierto que la plataforma cuenta con cientos de videos de reacciones a material divertido, dramático e inesperado. Por ejemplo, recientemente se volvió viral una pareja por una “extraña” reacción que tuvo una de las partes.

¿Qué hizo la joven?

El usuario @joaquiinlescovich6 compartió en su perfil un video donde se ve a su novia reaccionar inesperadamente tras no recibir un regalo que esperaba.

“Cuando tu novia es una caprichosita, malcriada y llorona”, escribió el joven en el clip.

La joven se hizo viral por su enojo

Joaquín no esperaba que el video se volviera viral, era una broma entre ellos como pareja, pero la novia del joven comenzó a recibir duras críticas en las redes sociales. Incluso en los comentarios del video de TikTok la defenestraron.

Al parecer, el hombre le había prometido a su novia que le iba a comprar algo y no lo hizo. La chica se enojó y actuó como una “nena malcriada”, lo que despertó la furia de sus seguidores en TikTok. La joven empezó a actuar de una forma particular y él la amenazó. “Lo voy a subir a las redes”, le dijo.

La chica le gritó que no, pero él no hizo caso. Sin embargo, los usuarios no dejaron pasar la publicación y la criticaron en los comentarios. “Que se haga ver”, sugirió uno de ellos.

Los novios suelen compartir su vida en TikTok

El video rápidamente comenzó a acumular reproducciones. “Freud se revuelca en su tumba”, comentó una usuaria en el video de TikTok. “Qué linda era mi vida hace tres minutos”, agregó otra chica que se cruzó con la secuencia. “No hay emoji que exprese mi cara en estos momentos”, escribió otro usuario en las respuestas.

El Universal (México)