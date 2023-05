Encontró un mensaje oculto en el espejo de su baño y descubrió que su pareja le era infiel

escuchar

Las infidelidades son más habituales en las parejas de lo que se parece. Muchos encuentran dificultades para sostener la monogamia por distintos motivos. Hay una frase que dice que ‘’de los cuernos y de la muerte nadie se salva’' pero a veces es preferible no enterarse detalles de lo que hace la otra persona.

Sin embargo, hay personas que eligen compartir sus experiencias por más humillante que parezca, de alguna forma es desahogarse por lo vivido y encontrar contención entre los usuarios. Así lo hizo una joven en TikTok, quien de frente al teléfono contó situaciones en las que descubrió infidelidad.

Los detalles de cómo descubrió la infidelidad

Pero esta historia que se hizo viral es más que insólita porque ella reveló que se dio cuenta que su pareja estaba con otra mujer ‘’yéndose a bañar’'. Y aclaró que a ella, como a muchas mujeres, le gusta ducharse con agua muy caliente, por lo que tener vapor tanto en el baño como en el ambiente cercano, es muy habitual.

“Contexto: Yo vivía con mi ex, vivíamos en el mismo departamento y teníamos la habitación con el baño. Yo, como un día cualquiera me fui a bañar y dejé la puerta completamente abierta. La cuestión es que el baño se llenó de vapor por el agua caliente y por ende el vapor salió del baño hacia la habitación, entonces todas las ventanas de la habitación estaban llenas de vapor también”, introdujo. Esa vez, abrió la puerta del baño porque no novio no estaba.

Última parte de la historia que se volvió viral

Entonces los vidrios se empañaron y ahí es donde sucede lo inesperado y por lo que la historia es furor. “Estaban empañados, la cuestión es que corrí la cortina para limpiar la ventana y en el medio de la ventana decía ‘menganita y el nombre de mi ex’ con un corazón, o sea, no me quiero ni imaginar cómo ni por qué llegaron a escribir eso ahí, me di cuenta que me engañaban yéndose a bañar”, concluyó en otro clip.

