Secretos de cuarentena. Nacho Viale sobre Juana: "No es fácil estar ahí sentada"

Heredero del talento de su abuelo, Daniel Tinayre, detrás de escena, y productor general del programa de su abuela, Mirtha Legrand. Con StoryLab desde hace una década, Nacho Viale es el responsable de que en el último mes su hermana Juana haya reemplazado a la diva de los almuerzos incluso antes de que la cuarentena fuera obligatoria. En esta nota cuenta entretelones de la decisión, proyecta sobre el futuro de su hermana ("está en un momento muy lindo que se ve reflejado en lo que hace"), habla del impacto de la crisis en el sector. Hoy Nacho Viale se anima a contar un secreto, aunque dice ser muy celoso de su intimidad.

Atravesar la cuarentena

-¿Dónde estabas, y dónde quedó el resto de tu familia? ¿Te pone introspectivo lo que está pasando?

-En mi vida estaba bien. Estoy pasando la cuarentena en mi casa, en Buenos Aires. Sin dudas hay gente que está pasándola de una manera más dura que uno y mi sentimiento de esperanza es para ellos sobre todo. Lamentablemente en la familia hemos vivido cumpleaños separados y a la distancia, usando estas aplicaciones que son tan comunes hoy. Pero no deja de ser feo, y genera angustia. Muero de ganas de abrazar a mis sobrinos, a mi abuela, a mis padres y hermanos. Disfrutar con amigos... uno valora lo que tiene y no me refiero a lo material ... sino a las pequeñas cosas de la vida que son las más importantes.

-Mirtha arrancó la cuarentena con Juana a cargo del programa, antes de que fuera obligatorio, ¿fue una decisión difícil desde la producción?

-Mirtha es muy consciente de la situación y muy responsable. Ya el fin de semana anterior a que se dictara la cuarentena obligatoria habíamos tenido una conversación para ver cómo seguíamos. Ella decidió seguir ese fin de semana, pero también que si esto seguía, lo mejor era parar el domingo posterior al programa. Tomó la decisión correcta. Y, como siempre hacemos desde Storylab , decidimos cuidarla y cuidar su salud por sobre todas las cosas. Pero como te decía, ella también es muy responsable a nivel ciudadano y está llevando esto con mucha valentía y muchas fuerzas. Para muchas personas esto es muy difícil, y sobre todo para los de riesgo. Como producción siempre es una decisión difícil, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para poder seguir y creo que la decisión de que Juana esté al frente fue acertada. ¡está cada día mejor!

-¿En qué cambiaron los almuerzos y cómo son las grabaciones del programa ahora?

-Estamos trabajando al límite de capacidad porque lo hacemos de manera remota y con personal reducido. No tenemos el vivo, ya que decidimos que lo mejor era movernos lo menos posible y estamos haciendo en un día los dos programas. Pero, en estos momentos, la única excelencia que buscamos es la de la salud, el resto es una anécdota, y de alguna manera y con los permisos que existen, tratamos de mantener algo a flote. En cuanto al contenido, estamos privilegiando hablar del tema de la pandemia y mucho no corrernos de ahí, existen obviamente momentos de distensión, pero hoy privilegiamos otras cosas fuera del rating.

-La conducción de Juana está teniendo muy buenas críticas, ¿hay algún proyecto para darle continuidad?

-Creo que Juana asumió este desafío con una gran valentía y responsabilidad. Estoy muy contento y muy feliz por ella. Está logrando unos programas excelentes y con mucha madurez. Siento que está en un momento muy lindo de ella y eso se ve reflejado. Seguramente esto sea un trampolín para verla a Juana de otra manera. No es fácil estar ahí sentada, y el tema hace que los programas sean también complejos.

-¿Qué proyectos tenías con tu productora? ¿Cómo cambia esto los planes?

-Teníamos tres proyectos internacionales muy importantes que quedaron entre suspendidos y cancelados. Los planes cambian completamente, pero no queda otra que seguir y adaptarse a futuro. Ojalá esto termine pronto y todos podamos estar mejor. Se viene una etapa sumamente dura y de acá hay que salir todos juntos.

Mi secreto

-Yo guardo muy bien mis secretos, pero te confieso una fobia de la que no hablo jamás: le tengo pánico, pero pánico total, a los reptiles. Me encerrás con un león con hambre en un cuarto de 2 x 2, y me la banco. Me encerrás con un sapo... ¡y muero ahí!