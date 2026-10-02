Según la psicología, las personas que mezclan mayúsculas y minúsculas al escribir buscan expresar su personalidad y diferenciarse de los demás

Al observar un apunte manuscrito, resulta frecuente hallar párrafos donde las letras mayúsculas y minúsculas se alternan sin seguir las normas gramaticales convencionales. Esta particularidad, lejos de ser un error atribuible a la velocidad o a la falta de práctica en la era digital, esconde significados profundos sobre el comportamiento humano. Según los expertos, esta forma irregular de escritura funciona como una marca personal que permite deducir facetas del carácter, la estabilidad emocional y la identidad de los individuos.

Para los especialistas, escribir en mayúsculas y minúsculas al mismo tiempo señala una tendencia a la rebeldía o una búsqueda constante de diferenciación Sa

La grafología, disciplina que analiza los trazos para descifrar la personalidad, sostiene que este rasgo constituye un indicador claro de una ruptura con lo tradicional. Quienes adoptan esta modalidad de escritura manifiestan una incomodidad implícita hacia las estructuras rígidas y las normas impuestas. En el plano psicológico, esto se traduce en una necesidad de diferenciación, perfilando a menudo a sujetos con inclinaciones creativas, artísticas o inconformistas que buscan nuevos lenguajes expresivos. El acto de escribir, que involucra funciones cognitivas complejas para ordenar y sintetizar ideas, se convierte así en un canal de desahogo.

El grafólogo Federico Carelli explicó en su canal de YouTube que esta mezcla señala una tendencia a la rebeldía o una búsqueda constante de diferenciación. Los especialistas coinciden en que este hábito demuestra creatividad y originalidad, lo que denota una mentalidad innovadora y flexible.

Asimismo, la alternancia de cajas refleja una agilidad mental sobresaliente, donde la mano intenta seguir el ritmo acelerado de las ideas que fluyen en la mente. No obstante, existe una carga emocional significativa detrás del trazo; este estilo aparece frecuentemente en contextos de ansiedad, prisa, euforia o conflictos internos, y opera como una vía de escape inconsciente para las tensiones acumuladas.

Este rasgo no debe analizarse como un indicador absoluto ni patológico. La ciencia sostiene que la escritura es un acto expresivo dinámico que depende del estado de ánimo momentáneo del autor. Por tanto, los cambios abruptos en la grafía podrían ser, en ciertos casos, señales de una identidad en construcción o de un desequilibrio emocional temporal. Sin embargo, no siempre existe una explicación psicológica compleja. En muchos escenarios, la práctica simplemente responde a la imitación de modas populares en redes sociales o a la influencia del entorno comunicativo cercano.

La alternancia de cajas refleja una agilidad mental sobresaliente, donde la mano intenta seguir el ritmo acelerado de las ideas que fluyen en la mente Shutterstock

Desde una perspectiva profesional, la consulta sobre si es necesario corregir esta práctica tiene una respuesta negativa generalizada. La grafología no clasifica esta irregularidad como algo intrínsecamente negativo; solo se interpreta como un rasgo de atención si se combina con otros patrones erráticos o conductas compulsivas. Si bien no requiere cambios en el ámbito privado, los expertos sugieren evaluar la adecuación del estilo si este interfiere en contextos formales como documentos oficiales o actas, donde el orden es esencial para la comunicación efectiva y la legibilidad necesaria en el ejercicio de las tareas profesionales y administrativas cotidianas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.