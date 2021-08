Seguros, inseguros y narcisistas: cómo la forma de comportarnos impacta en nuestra vida

En este artículo quiero referirme a los diversos comportamientos que puede tener una persona. Es decir, “cómo actúa” alguien seguro, alguien inseguro y alguien narcisista. De este modo, seremos capaces de conocer las diferentes maneras en las que todos nos desempeñamos en la vida.

La estima

¿Cómo es la estima de una persona segura? “Yo puedo”. Conoce sus fortalezas.

¿Cómo es la estima de una persona narcisista? “Yo sé todo porque yo lo puedo todo”.

¿Cómo es la estima de una persona insegura? “No me atrevo”. Siempre se enfoca en sus debilidades.

Las emociones

¿Cómo son las emociones en una persona segura? Manifiesta una variedad de emociones. Si sus días transcurren sin inconvenientes, se siente contento; si enfrenta alguna dificultad, se entristece; si hay un escollo, una “piedra en el camino”, se enoja.

¿Cómo son las emociones en una persona narcisista? Sus emociones son solo dos: alegría y tristeza. La alegría se debe a su omnipotencia; mientras que la tristeza aparece cuando percibe que no es omnipotente.

¿Cómo son las emociones en una persona insegura? Sus emociones suelen ser negativas. Manifiesta en su conducta actitudes como la queja, el miedo y el enojo.

El error

¿Cómo enfrenta el error una persona segura? Lo reconoce, lo acepta, lo corrige y sigue adelante.

¿Cómo enfrenta el error una persona narcisista? Nunca ve el error, ni lo admite. Por el contrario, agredirá a quien intente señalárselo.

¿Cómo enfrenta el error una persona insegura? Por lo general, se derrumba. Se cuestiona: “¿Cómo pude equivocarme? ¡Qué mal que estuve!”.

El consejo

¿Cómo responde una persona segura cuando recibe un consejo? Lo tiene en cuenta, pues sabe que necesita seguir creciendo.

¿Cómo responde una persona narcisista cuando recibe un consejo? Jamás lo busca. Después de todo, ¡es la mejor obra de Dios! Así que ignorará cualquier sugerencia.

¿Cómo responde una persona insegura cuando recibe un consejo? Debido a su inseguridad es dependiente, por lo tanto, buscará la voz del otro permanentemente. Preguntará: “¿Y vos cómo lo harías? ¿A vos qué te parece?”.

Los sueños

¿Qué actitud tiene una persona segura frente a sus sueños? Se fija metas, elabora proyectos y acciona. Es decir, actúa en consecuencia respecto de lo que desea.

¿Qué actitud tiene una persona narcisista frente a sus sueños? Posee sueños irrealizables, pues se proyecta hacia lo “mega”.

¿Qué actitud tiene una persona insegura frente a sus sueños? Fantasea y dice: “Cómo me gustaría hacer esto”, pero jamás acciona.

Las decisiones

¿Cómo reacciona una persona segura frente a las decisiones que debe tomar? Evalúa tanto el escenario positivo como el negativo. Sabe qué hacer y qué camino tomar, tanto si le va bien como si le va mal.

¿Cómo reacciona una persona narcisista frente a las decisiones que debe tomar? Su escenario siempre es positivo. Dice: “Me va a ir muy bien”, pero no tiene en cuenta que le podría ir mal.

¿Cómo reacciona una persona insegura frente a las decisiones que debe tomar? Siempre imagina un escenario negativo y piensa: “Seguro me va a ir mal”.

Las relaciones interpersonales

¿Cómo se relaciona una persona segura con su entorno? Tiene relación con todos. Puede llevarse bien tanto con el jefe, como con un par o un subalterno.

¿Cómo se relaciona una persona narcisista con su entorno? Un narcisista se cree el jefe, ocupe o no ese cargo. Por lo tanto, no hay nadie más que él o ella.

¿Cómo se relaciona una persona insegura con su entorno? Siempre se coloca debajo de los demás porque considera que son mejores.

Para concluir, en un extremo se encuentra la persona narcisista con su yo “inflado” que le hace creer que todo lo puede y no necesita de nadie; y, en el otro extremo, encontramos a la persona insegura que piensa: “Nadie me ayuda y yo no puedo resolver esto solo”. Y, en el medio aparece la persona segura que tiene buena estima y una actitud sana frente a la vida, pues es consciente de lo que puede, es decir, de sus fortalezas, y de lo que no puede, o sea, de sus debilidades o flaquezas.