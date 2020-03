Semana Mundial del Sueño: todo lo que necesitás saber para dormir mejor

"Dormir es un imperativo biológico no negociable", sostuvo el doctor Javier Domínguez durante la inauguración del espacio OH!MyBed Fuente: Archivo

Dormir bien es uno de los cimientos de nuestro bienestar físico, emocional e intelectual; un buen descanso permite mantener el sistema inmune en condiciones, estar lúcidos y activos durante el día, entre otros beneficios.

Pero pocos saben que entre el 70% y el 75 % de los argentinos tiene algún problema para conciliar el sueño a lo largo de la vida. "Dormir es un acto personalísimo y no hay una fórmula universal para el descanso. No es lo mismo dormir en Buenos Aires que en Corrientes, ni hacerlo cuando uno es niño que anciano", afirmó el neurólogo Javier Domínguez (MN 73.006), miembro meritorio de la Asociación Argentina del Sueño durante la inauguración de OH!MyBed en Martínez.

"Dormir es un imperativo biológico no negociable", sostuvo el doctor Domínguez, y agregó que la Semana Mundial del Sueño promueve "un llamado a la acción sobre cuestiones importantes relacionadas con el dormir poco o no dormir".

¿Cuáles son los problemas más frecuentes?

La clasificación internacional de desórdenes de descanso (ICSD por sus siglas en inglés) agrupa más de 80 alteraciones en 7 categorías:

Insomnio Alteraciones Respiratorias durante el Sueño (Ronquido y/o Apneas) Excesiva Somnolencia de origen cerebral (Narcolepsia - privación Voluntaria de Sueño) Alteraciones del Ritmo Circadiano (Jet Lag) Alteraciones del Dormir por desórdenes del Movimiento (Síndrome de Piernas Inquietas) Parasomnias (Terrores Nocturnos, Sonambulismo) Otros trastornos del Sueño

"Es importante diferenciar entre insomnio y la privación voluntaria del sueño, porque el primero es quiero dormir y no puedo, y el segundo es voy a hacer algo y por ende no voy a dormir. Ejemplo: voy a tomar café para mantenerme despierto", sostuvo el doctor Domínguez y contó que los problemas más frecuentes por edad son "en lo mayores de 65 años, el sueño fragmentado ; en los adultos, el insomnio , privación voluntaria de sueño, ronquido sin y con apneas ; y en los adolescentes, lo más frecuente son la privación voluntaria del sueño , alteraciones en el Ritmo Circadiano, que podemos haber oído en frases como 'no tengo sueño, en un rato me acuesto'".

Párrafo aparte merecen los niños. "Entre los 3 y los 6 años pueden existir parasomnias : trastorno de la conducta durante el sueño asociado con episodios breves o parciales de despertar, debido a terrores nocturnos y sonambulismo . Y entre los 7 años y la adolescencia disminución del total de dormir, por aumento de exigencias: escolaridad y actividades adicionales".

10 consejos para descansar mejor

Las siestas no deben ser superiores a 45 minutos y tampoco se debe beber alcohol en exceso por las noches, fueron los consejos generales que difundió el doctor Domínguez de acuerdo con la recomendación de la Asociación Mundial del Sueño para lograr un descanso cercano al ideal. A continuación, los principales puntos.

Establecer un horario regular para acostarse y despertarse, de lunes a lunes. Aquellos que tienen la costumbre de tomar siestas, no exceder los 45 minutos de sueño durante el día. Evitar la ingestión excesiva de alcohol 4 horas antes de acostarse y no fumar. Evitar la cafeína 4 a 6 horas antes de acostarse. Esto incluye café, té, mate, gaseosas con cafeína (bebidas cola y con guaraná), así como el chocolate. Evitar los alimentos difíciles de digerir, picantes o excesivamente azucarados 4 horas antes de acostarse. Es mejor que la cena sea un plato ligero. Hacer ejercicio regularmente, preferentemente al inicio de su día. No antes de acostarse. Usar ropa de cama cómoda y acogedora. Conocer su colchón y su almohada. Buscar una temperatura de sueño cómoda y mantener la habitación bien ventilada. Disminuir el ruido que lo distraiga, y eliminar la mayor cantidad de luz posible. Reservar su cama y dormitorio para dormir, evitando su uso para el trabajo o la recreación general.

