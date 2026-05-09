Platón: “El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él”

En la herencia del pensamiento clásico, pocas sentencias poseen la capacidad de interpelar nuestra cotidianeidad con tanta contundencia como aquella que sostiene: “El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él”. Esta reflexión de Platón no debe interpretarse como una simple norma de cortesía social, sino como una declaración de principios sobre la naturaleza del desarrollo humano. La propuesta platónica sugiere que el verdadero sabio, lejos de buscar entornos que validen su propia superioridad o complazcan sus errores, se desplaza activamente hacia espacios donde pueda ser desafiado.

Esta actitud implica reconocer la propia carencia, una forma de humildad intelectual que se contrapone al comportamiento del ignorante, quien prefiere rodearse de pares con menores capacidades para alimentar un ego frágil. El concepto, que resuena con fuerza en los debates contemporáneos, se fundamenta en la noción de mímesis o imitación, un pilar de la educación en la antigua Grecia. Al integrar a nuestro entorno personas con hábitos superiores, mayor control emocional y razonamientos más profundos, nuestro carácter experimenta una ósmosis moral que acelera el ascenso hacia el bien.

Las palabras de Platón evidencian el deseo por mejorar a nivel personal IA

Este proceso no es pasivo, sino que la dialéctica, eje central del pensamiento platónico, dicta que solo en la conversación con mentes más brillantes es posible refinar los propios argumentos y expandir los límites del conocimiento. Como señala el medio Psicología y Mente, la sabiduría consiste fundamentalmente en esta búsqueda deliberada de maestros, colegas y mentores que superen nuestras propias aptitudes, para evitar así la peligrosa complacencia que surge al posicionarse como el más capaz del grupo.

Esta máxima actúa como una cachetada al orgullo personal pero, al mismo tiempo, funciona como un bálsamo para el intelecto. En la era actual de las cámaras de eco digitales, donde a menudo buscamos la validación constante, la advertencia de Platón es más relevante que nunca: la verdadera sabiduría no busca el aplauso, sino la transformación. La invitación es a convertir sentimientos como la inseguridad o la envidia en una curiosidad estratégica, además de reconocer que rodearse de personas más aptas no es un signo de debilidad, sino el camino más directo hacia la excelencia.

Para Platón, la mediocridad es una de las peores cosas que pueden ocurrirle a un ser humano Magnific

La filosofía, entendida así, deja de ser una meta para transformarse en un proceso de mejora continua donde el estancamiento es el principal enemigo del alma. Para comprender la profundidad de este postulado, es necesario mirar la trayectoria del hombre que lo formuló. Platón, nacido en Atenas alrededor del año 428 a.C., fue una figura central de la Antigüedad cuya vida estuvo marcada por la búsqueda de la justicia y la verdad. Discípulo directo de Sócrates, cuya ejecución en el 399 a.C. transformó su visión del mundo, Platón se alejó de la actividad pública directa para volcarse a la escritura y la enseñanza.

En la década de 380 a.C., fundó la Academia, considerada la primera institución de educación superior del mundo occidental, donde impulsó el estudio de las matemáticas, la ética y las ciencias. Su sistema filosófico, plasmado en sus célebres Diálogos y obras como La República, estableció las bases de la metafísica, la política y la teoría del conocimiento que perduraron a lo largo de los siglos.

La escuela de Atenas es una de las pinturas más importantes del artista Rafael Sanzio, con Sócrates y Platón en el centro Dominio público

Platón argumentaba que la filosofía era el único camino para alcanzar una vida justa y, a través de sus enseñanzas, sostuvo siempre que la responsabilidad del hombre frente a su propia ignorancia era absoluta, ya que la sabiduría es el resultado de un esfuerzo constante por elevarse desde las sombras hacia la luz del saber.