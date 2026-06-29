Sentir placer ante el fracaso ajeno no te hace malo: el fenómeno alemán que explica por qué sentimos alegría ante las desgracias ajenas

Es común observar una sonrisa involuntaria cuando alguien intenta colarse en una fila y recibe un llamado de atención, o cuando una persona que presume perfección, comete un error evidente frente a sus superiores.

Aunque estas reacciones suelen generar incomodidad, la psicología sostiene que no responden necesariamente a una falta de empatía o a una voluntad de maldad. Este fenómeno, denominado, en alemán, como Schadenfreude, describe el placer o satisfacción que surge ante el sufrimiento o los traspiés de terceros. Según los especialistas, se trata de un proceso químico complejo que resulta difícil de controlar debido a su naturaleza inconsciente.

El ataque de risa, ante la desgracia ajena, esconde más de lo que uno piensa Imagen realizada con IA

La ciencia indica que, ante estas situaciones, el cerebro humano libera dopamina, la hormona asociada con la felicidad. Este mecanismo funciona como una respuesta vinculada a la comparación social y a una búsqueda de equilibrio personal.

Al respecto, la psicóloga sanitaria Encarni Muñoz explicó que esta lógica emocional se basa en el principio de que si uno enfrentó contratiempos, resulta reconfortante comprobar que otros atraviesan problemas similares. Bajo la premisa de que si uno se fastidió, los demás también deben hacerlo, el individuo procesa la vivencia como un alivio temporal. No obstante, los expertos señalan que las personas con mayor autoestima y niveles elevados de empatía experimentan este sentimiento con menor frecuencia.

Otro factor determinante es la percepción de justicia. Cuando un individuo mantuvo conductas negativas de modo reiterado, el resto de las personas interpreta una consecuencia desfavorable como un castigo merecido o una compensación. En este caso, el sentimiento deja de ser un acto de crueldad gratuita para convertirse en una validación moral de los hechos. La psicología aclara que este comportamiento es normal en la mayoría de los seres humanos siempre que no exista un deseo activo de causar daño físico o emocional.

Por qué sentimos alegría ante las desgracias ajenas

Para moderar la aparición del Schadenfreude, los especialistas sugieren trabajar la empatía como herramienta principal. Es fundamental reflexionar sobre el impacto que tendría esa misma alegría ajena en caso de ser uno mismo el protagonista de la desgracia.

Asimismo, el enfoque personal resulta clave para minimizar estos episodios. Los expertos recomiendan centrarse en las metas, los proyectos y las vivencias propias en lugar de observar de forma constante el entorno. De esta forma, el individuo logra que esa sensación de satisfacción inicial desaparezca en pocos segundos sin condicionar su conducta social ni afectar su bienestar emocional.