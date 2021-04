Sexo a diario: expertos en citas online creen que estamos ante el fin del hookup

De a poco iremos cayendo en la cuenta del impacto que dejará la pandemia en cada rincón de la vida cotidiana, pero lo importante es que hizo falta atravesarla para que nuestra forma de relacionarnos empezara a cambiar. Hasta marzo de 2020 el mundo de los solteros activos era una especie de Roma a punto de arder, no incendiada por Nerón sino por las plataformas de citas, viciadas por la sobreoferta de vínculos tan volátiles como los que conseguíamos ahí, quizá los peores encuentros sexuales de nuestro curriculum. Ese uso distorsionado que les dimos a las redes contribuyó a destruir la estima de miles de individuos que buscan vínculos duraderos en (y por fuera) de portales y aplicaciones, que ahora se han reivindicado. Rachel DeAlto, experta de Match.com – empresa que también maneja Tinder- afirmaba meses atrás al diario The Houston Chronicle que “el virus podría estar siendo responsable de un cambio cultural gigantesco. Este momento puede ser el final de la cultura americana del hookup (sexo casual) y una oportunidad para los solteros de encontrar un sentido y una intención a sus citas” decía esta ejecutiva con gran experiencia en la industria del cariño online.

La soledad de los encuentros casuales y la pandemia

No podemos afirmar que el touch and go haya muerto para siempre y que vuelve el amor cortés, pero casi casi que sí. El encierro y el miedo al contagio naturalmente fueron reduciendo el mercado de contactos esporádicos, y ante ese panorama nos dimos cuenta de que más vale pájaro en mano que cien volando, tal como confirma un estudio de la plataforma AdoptaUnTío y elaborado con Kantar Francia. Según los datos de una encuesta, hoy el 70% de los solteros asegura que antes del confinamiento solían preferir los encuentros ocasionales y que ahora están concentrados en buscar con quien cultivar el largo plazo. La tendencia se observa en gentes de todas las edades. El dato de color (según como se mire) es que son los hombres quienes más trabajan por lograrlo: un 72% frente al 69% de mujeres encuestadas. Además, señala el estudio realizado entre más de mil solteros de entre 18 y 40 años, el aspecto físico ha dejado de ser el filtro principal y ahora el 43% dice prestarle más atención a las aficiones e intereses que a las fotografías de las plataformas, que dicho sea de paso empiezan a ser menos posadas.

En pandemia aumentaron los contactos en apps, pero se prefieren las relaciones duraderas Shutterstock

Dados a la charla y a la seducción intelectual, los sentimientos florecieron. Y, como resultado, según afirma el 34% de los consultados, las relaciones son más constructivas e interesantes desde que empezó la pandemia. El 26% dice haber desarrollado sentimientos genuinos, mucho antes del primer cara a cara. “La nueva normalidad ha traído consigo una revolución en la forma de conectar con los demás. Si bien se da importancia de seguir socializando, los objetivos son muy distintos y más en el largo plazo, con miras a tener a nuestro lado gente que nos aporte valor en cualquier momento de nuestra vida. Los ligues de una noche ahora generan menos interés y han dado paso a otras prioridades. Ahora se busca un contacto duradero, con intereses y objetivos en común” agregaba Laura Solé, a cargo en España de Adoptauntio.

Las estadísticas treparon repetinamente en los primeros meses de 2020, confirmando un incremento de mensajes y tiempos de chateo. Algunos datos de Tinder indicaron que la necesidad de contactar en pleno aislamiento alcanzó su pico de actividad global el 29 de marzo de 2020, con más de 3000 millones de swipes (desplazamientos a la derecha o likes), tendencia que se repitió en Ok Cupid y Hinge, que registraron un 30% más de mensajes. Otra encuesta de OK Cupid revelaba que el 85% de unos 70.000 usuarios entrevistados consideraba más importante la conexión emocional que la física, también notaron un 20% menos de perfiles buscando sexo de una noche. Entre las conclusiones más respetadas de la industria, la antropóloga Helen Fisher - asesora científica de Match.com por más de una década- confirmaba que al fin vamos por buen camino. “La pandemia está cambiando el cortejo para mejor, no solo porque la gente está forzada a hablar y a conocerse mejor, sino porque también está obligada a tomarse las cosas más despacio. Los solteros están volviendo al juego tradicional, conocer a alguien antes de irse a la cama con esa persona. Hablar en una situación difícil, exponer los sentimientos y los miedos crea las bases para una relación más sólida”.

LA NACION