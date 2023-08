Si a tu novio no le gusta la película Barbie, entonces “es tóxico y misógino”, asegura un polémico test

escuchar

Barbie es un fenómeno mundial que no se había visto en muchos años. La película, dirigida por Greta Gerwig, se estrenó el 20 de julio y desde ese momento rompió récords de todo tipo: superó a Wonder Woman, de Patty Jenkins, y se convirtió en el filme más taquillero de la historia dirigido por una mujer.

Todo parece apuntar a que logrará recaudar los mil millones de dólares durante el próximo fin de semana, además de generar que las redes sociales se revolucionaran con memes, retos y dinámicas basadas en la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Barbie deja una profunda enseñanza (Captura video)

Una de las más populares, principalmente en China, es el conocido “test de Barbie para la pareja”. Jóvenes de todo el mundo están llevando a sus novios a ver la película con la intención de observar cuidadosamente sus reacciones y opiniones al respecto, con el fin de identificar si tienen tendencias machistas y misóginas.

Así lo explica la escritora Kyla Zhao en su cuenta de TikTok: “Si el novio odia la película y critica a la directora Greta Gerwig, eso quiere decir que es tóxico y misógino. Pero, si el hombre entiende incluso la mitad de lo que la película está tratando de decir, entonces él tiende a ser un hombre normal, con valores normales y emociones estables”.

Usuarios de TikTok explican cómo hacer el test de Barbie para una pareja

Zhao asegura que, en general, el filme cayó muy bien entre el público femenino del gigante asiático; pero no tanto entre el público masculino. Ante las contundentes respuestas de los hombres, en una sala de cine sucedió que la mitad de los presentes salieron furiosos antes de terminada la película, las jóvenes decidieron aplicar este test.

Ese es el caso de la influencer alemana Nicole Hoefler, quien aseguró en un video de TikTok que esta prueba no solo aplica a una pareja, sino que es como “la nueva pregunta que haces en una primera cita o en tu perfil de una app de citas: ‘¿Qué piensas sobre la película de Barbie?’”.

Explican cómo hacer el test Barbie para un novio

“Si un tipo no quiere verla o no está abierto a hablar de ella o, lo que es peor, si la vio y piensa que no es una buena película o no entiende su mensaje, creo que es una señal de que es mejor no quedar con él”, dijo Hoefler, quien también compartió la reacción de su pareja al verla.

Por Stefanía León Arroyave

EL TIEMPO (GDA)