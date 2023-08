Así se vería la princesa Kate Middleton como muñeca Barbie, según la Inteligencia Artificial

escuchar

Kate Middleton es una de las personalidades más importantes del mundo. No solo por ser miembro de la familia real del Reino Unido, sino también por sus gestos de caridad enfocada a los niños, sus campañas contra las adicciones y su apoyo al mundo del arte. En esta ola -rosa- de Barbie que se desarrolla en el mundo a causa de la película, una plataforma le pidió a una inteligencia artificial que muestre a la princesa de Gales como una muñeca y los resultados fueron asombrosos.

Las dos películas más taquilleras del momento son Oppenheimer y Barbie; sin embargo, la segunda desató una ola color rosa entre las jóvenes fanáticas de la muñeca y se crearon un sinfín de productos, filtros y servicios relacionados con este film.

Un portal le pidió a una inteligencia artificial que muestre a la princesa de Gales como una muñeca y los resultados fueron asombrosos. (Fuente: princeandprincessofwales)

Incluso, en tiempos de inteligencias artificiales, donde se utilizan para producir imágenes sorprendentes, los más fanáticos crearon un filtro para que cualquiera pueda ver su versión “Barbie” a través de una fotografía. La misma se viralizó en las redes sociales y muchos compartieron con orgullo su versión en muñeco.

Así se vería Kate Middleton como muñeca Barbie, según IA. Captura: Hello!

Y la noticia de la semana con respecto a la princesa de Gales, primera en la línea de sucesión al trono británico debido al rol de su marido, no fue ninguna de sus últimas apariciones, que habitualmente dan de qué hablar, sino que también cayó en este boom y sorprendió a todos con cómo se vería si fuera una muñeca de la película a sus 41 años.

El sitio Hello! fue el encargado de hacer el experimento y el resultado se viralizó en las redes sociales, sobre todo, por el inesperado cambio de color que sufrió su cabello.

El video de Kate Middleton donde canta a capela que se viralizó en las redes

En un giro inesperado que ha dejado a muchos sorprendidos, Kate Middleton ha demostrado que sus habilidades no se limitan a su papel en la familia real británica. Durante sus actuales vacaciones de verano, un video que data de más de tres décadas ha recorrido el mundo y ha capturado la atención de las redes sociales. En este clip, Kate se desenvuelve a la perfección como una profesional mientras canta a capela, revelando una faceta artística que pocos conocían o podían imaginar.

Si bien hemos tenido la oportunidad de escuchar a Kate cantar en eventos oficiales, interpretando el God Save the Queen o el himno nacional del Reino Unido, este video ofrece una visión completamente nueva de su talento vocal.

Kate Middleton en un musical de pequeña

Las imágenes provienen de la época en que protagonizó el musical My Fair Lady en 1993, donde entona con gracia y destreza la icónica canción “Wouldn’t it be Loverly”. Este canto magistral se une a una larga lista de habilidades de la duquesa, quien ya ha demostrado su maestría en el piano y su destreza en el tenis.

Aunque la Casa Real aún no ha realizado ninguna declaración oficial sobre este video, su viralización ha generado un revuelo de entusiasmo y admiración en las redes sociales. Muestra a Kate Middleton en un rol completamente diferente al que el público está acostumbrado al cantar, añadiendo una dimensión más humana y cercana a su imagen pública.

LA NACION