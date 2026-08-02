¿Siempre usás la misma taza y te sentás en el mismo lugar? Esto es lo que dice de tu comportamiento

Algunas personas suelen tener hábitos que, en ocasiones, pasan desapercibidos, ya que no les prestan demasiada atención. Entre ellos están sentarse siempre en el mismo lugar o utilizar la misma taza para tomar café, té o incluso agua. Si bien es cierto que este tipo de acciones hacen parte de la rutina, ya que a muchas personas no les gusta cambiarlas, según algunos especialistas, estos comportamientos también responden a una forma de simplificar las decisiones cotidianas.

Una investigación en psicología publicada en MDPI explica que las personas que utilizan la misma taza suelen mostrar una mayor resistencia a adquirir constantemente artículos nuevos, lo que les permite mantener niveles de estrés más bajos y una mayor satisfacción.

Una persona que tiene este tipo de comportamiento suele presentar niveles de estrés más bajos (Foto ilustrativa: IStock)

El cerebro suele realizar una enorme cantidad de elecciones a lo largo del día. Algunas tienen consecuencias importantes, mientras que otras forman parte de actividades repetitivas que suelen resolverse de manera automática.

Estos pequeños hábitos ayudan a ahorrar energía mental

En ese mismo sentido, la psicóloga estadounidense Wendy Wood, profesora emérita de la University of Southern California e investigadora sobre los hábitos, explica que la mayoría de las acciones diarias se realizan de manera automática, debido a que están relacionadas con el aprendizaje repetitivo.

Al ser hábitos automáticos, permiten ahorrar energía cognitiva, algo que muchas personas desconocen. “Elegir siempre la misma taza puede ser un hábito que reduce la carga de decisión y genera una sensación de continuidad”, afirma Wood. Asimismo, desde la psicología cognitiva, este patrón también puede estar vinculado con la reducción de la fatiga decisional. Además, las personas que mantienen estos hábitos reportan una mayor satisfacción en la vida, de acuerdo con una investigación publicada en ScienceDirect.

Al tratarse de hábitos automáticos, permiten ahorrar energía cognitiva, algo que muchas personas desconocen (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Por otro lado, una revisión publicada en la revista científica Frontiers in Psychology afirma que los hábitos son conductas que el ser humano desarrolla mediante la repetición en un contexto estable y que, con el paso de los años, comienzan a ejecutarse de manera automática. De igual manera, los investigadores indican que este proceso reduce la necesidad de deliberar constantemente sobre acciones repetitivas, permitiendo así que las personas se enfoquen en nuevas tareas.

Aunque los seres humanos a lo largo de la vida desarrollan costumbres diferentes, los analistas llegaron a la conclusión de que las pequeñas rutinas pueden formar parte del modo en el que el cerebro organiza la vida diaria. Por ello, repetir este tipo de acciones y comportamientos no siempre responde a una falta de espontaneidad, creatividad o interés por probar cosas nuevas, sino que constituye una forma de administrar la atención y la energía mental frente a los desafíos cotidianos.

*Por Wendys Pitre Ariza