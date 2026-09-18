Siete planes para recibir la primavera
Descuentos en los mejores bares y restaurantes de la ciudad
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El 21 de septiembre está a la vuelta de la esquina, y es la inauguración formal del mejor clima para salir. En ese plan, Club LA NACION reúne propuestas con descuentos que cubren todos los gustos: desde un bar premiado internacionalmente hasta opciones de cervecerías con amplia variedad de canillas, pasando por un clásico del rock, una propuesta de sabores nikkei y otra de pizzas al horno de leña y la disquería más linda de la ciudad.
Club de la Birra
- Red social: www.instagram.com/clubdelabirra
- Beneficio: 20% de lunes a jueves
- El dato: cuenta con cuatro locales en Buenos Aires, en Caballito, Recoleta, Colegiales y San Isidro
Club de la Birra empezó como una comunidad virtual de fanáticos de la cerveza artesanal y terminó siendo uno de los bares con más personalidad de la ciudad. Su propuesta combina una carta extensa de birras nacionales e importadas con una cocina que tiene sus propios fans: las ribs son el plato emblema, aunque también destacan las hamburguesas, las pizzas y las opciones veganas. Pet friendly, suele tener música en vivo y es el lugar ideal para el primer brindis de la temporada.
Tres Monos Bar
- Red social: www.instagram.com/3monosbar
- Beneficio: 15% todos los días
- El dato: la carta cambia con las estaciones y cada cóctel cuenta una historia argentina
En 2025 fue elegido el mejor bar de Sudamérica y quedó entre los diez mejores del mundo en el ranking The World’s 50 Best Bars, el reconocimiento más importante de la industria. Ubicado en Palermo y fundado en 2019 por los bartenders Sebastián Atienza y Charly Aguinsky, su propuesta gira en torno a la coctelería de autor con ingredientes 100% argentinos: producen su propio sake, whisky con granos locales, gin, vinos y licores junto a productores del interior del país.
Hard Rock Puerto Madero
- Sitio web: cafe.hardrock.com/puerto-madero
- Beneficio: 20% todos los días
- El dato: su colección de memorabilia incluye piezas originales de artistas como The Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley y varios íconos del rock latino, exhibidas en las paredes del local
El Hard Rock Café de Puerto Madero es uno de los locales más grandes y emblemáticos de la cadena en América del Sur. Su propuesta combina cocina americana (hamburguesas, ribs, nachos, alitas) con una carta de tragos y una selección de cervezas, todo en un ambiente que rinde homenaje permanente a la historia del rock. Con música en vivo los fines de semana y una terraza abierta en primavera, es ideal para celebrar el inicio de la temporada a lo grande.
Electric Café
- Red social: www.instagram.com/avgelectriccafe
- Beneficio: 20% todos los días
- El dato: los fines de semana se puede elegir un vinilo de la tienda y escucharlo en las estaciones de escucha del local mientras se degusta el café o el trago
Ubicado en el Arco 9 del ex Paseo de la Infanta, en los Arcos del Rosedal, Electric Café es un bistró y cafetería de especialidad con alma de disquería. El local tiene un diseño minimalista estilo Mid Century rodeado de vegetación, una cava con cerca de 1500 vinilos de jazz, funk, soul, rock y electrónica, y una propuesta gastronómica que va del desayuno al cóctel nocturno.
Pentos Bar Cervecería
- Red social: www.instagram.com/pentos.barcerveceria
- Beneficio: 15% de domingo a jueves
- El dato: con más de 70 canillas de cervezas artesanales en su sucursal de Ituzaingó, Pentos tiene una de las mayores variedades de tirada del país
Pentos es una cervecería con seis sucursales que se convirtió en referencia del rubro por su variedad de canillas, el ambiente relajado y su propuesta de comida, que va más allá del típico snack de bar. Las hamburguesas y las tablas de picada son los platos más pedidos, junto a una carta de tragos que incluye cócteles de autor y opciones sin alcohol.
Bakano
- Sitio web: www.bakano.com/home
- Beneficio: 20% todos los días
- El dato: tiene más de 40 variedades de pizzas a la piedra y al horno a leña, incluyendo opciones dulces para el postre
Con un local en Recoleta y dos en Palermo, Bakano abre todos los días desde la mañana hasta la madrugada, con una propuesta que acompaña cualquier momento del día: desayuno, almuerzo, merienda, after office y cena. Su especialidad son las pizzas a la piedra y al horno a leña, con una carta que mezcla los clásicos con propuestas más originales como la de brócoli rallado y ajo o la de rúcula y parmesano. Tiene terraza y mesas en la vereda, perfectas para el primer calor de la estación.
Tigre Morado
- Sitio web: www.tigremorado.com
- Beneficio: 20% todos los días
- El dato: es la propuesta de cocina peruana con mayor expansión en Buenos Aires
Tigre Morado es una cebichería peruana que combina los sabores auténticos del Perú con la estética y el ritmo de Buenos Aires. Su carta incluye ceviches, tiraditos, anticuchos, causas, ají de gallina, nikkei curry y una selección de pisco sours y cócteles de autor. El ceviche norteño y el pulpo al planchón son los platos que más repiten los habitués. Música latinoamericana de fondo y un ambiente que mezcla gastronomía y fiesta.
*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
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