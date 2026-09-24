Sobrevivió a una caída libre de 4200 metros sin paracaídas y reveló las dos únicas cosas que pensó antes del impacto

En junio de 2013, un viaje turístico a los Alpes Suizos transformó radicalmente la realidad de Emma Carey. Junto a su amiga Jemma Mrdak, buscó la adrenalina pura mediante una excursión extrema de salto en paracaídas desde un helicóptero a 4200 metros de altura. La iniciativa nació del entusiasmo de Emma, quien contrataba cada detalle con rapidez y decisión, mientras que Jemma aceptó la propuesta con ciertas dudas iniciales que nunca imaginó terminarían materializándose en una pesadilla.

La historia de Emma Carey, una mujer que sufrió un accidente en 2013 y estuvo cerca de no volver a caminar

Sin embargo, la aventura culminó en un desastre cuando el sistema de apertura falló de forma total. El mecanismo principal y el dispositivo de emergencia se enredaron en el aire, lo cual provocó una caída libre directa hacia un campo inmenso sin ninguna contención posible.

Segundos decisivos en las alturas

Durante el descenso veloz, la mente de Emma procesó el peligro inminente con claridad absoluta mientras sus extremidades perdían toda respuesta motora. En su libro autobiográfico The Girl Who Fell From the Sky, la protagonista detalló las dos únicas certezas que cruzaron su conciencia antes del golpe devastador contra la tierra:

El rechazo rotundo al final: sintió un terror profundo ante la certeza de la muerte inminente y la urgencia ferviente de conservar la vida.

sintió un terror profundo ante la certeza de la muerte inminente y la urgencia ferviente de conservar la vida. La culpa por el sufrimiento ajeno: apareció la angustia punzante por el impacto emocional que recibiría su amiga Jemma al tener que hallar su cuerpo sin vida en medio del campo.

El rescate inmediato trasladó a Emma de urgencia a un centro médico especializado en la ciudad de Berna. Los estudios clínicos iniciales trajeron un panorama desolador: los profesionales dictaminaron que perdería la capacidad de caminar para siempre debido a fracturas severas en el esternón, la pelvis, el sacro, las vértebras y una lesión gravísima en la médula espinal.

El momento de la tragedia: Emma Carey es trasladada, de urgencia, a un hospital de Suiza

Resiliencia y un nuevo sentido de vida

Lejos de resignarse ante el pronóstico lapidario de los médicos, Emma encaró un proceso intenso y doloroso de fisioterapia. Aunque logró recuperar movilidad parcial gracias a su espíritu incansable, la sensibilidad en su zona inferior no regresó jamás. Años más tarde, durante una charla TED brindada en 2023 al cumplirse una década del accidente, compartió una perspectiva renovada ante miles de personas: eligió no medir su valor personal ni su felicidad según su rendimiento físico o su capacidad de marcha.

No se le abrió el paracaídas, cayó 4200 metros y recuerda los dos pensamientos que tuvo antes de impactar contra el suelo

Para cerrar este círculo de sanación emocional, regresó al sitio exacto de la tragedia junto a Jemma, el lugar donde la vida de ambas dio un vuelco imprevisible. Hoy transmite un mensaje claro de superación, bajo la firme convicción de que el peor obstáculo de su existencia ya quedó atrás y cualquier prueba futura resulta totalmente superable.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.