Sobrevivió al ataque de un tiburón y ahora intenta rehacer su vida sin una pierna: “Esto solo me hará más fuerte”

Marcela Vitória dos Santos tiene 19 años y es estudiante de Derecho. El 1 de junio, su historia se volvió conocida en la región luego de que sufriera el ataque de un tiburón tigre en la playa de Boa Viagem, en Recife, Brasil. Después de ser rescatada y tratada de urgencia, los médicos le amputaron una pierna, por lo que su caso ganó relevancia internacional. Ahora, a tres meses del hecho, enseña cómo ser resiliente ante la adversidad.

Mientras Marcela Vitória nadaba en aguas poco profundas, sintió una mordedura repentina en el muslo. El dolor no cesaba y, al notar que se trataba de un tiburón de tres metros de largo, intentó desesperadamente salir del mar. Entre gritos y pedidos de auxilio, fue rescatada por su primo y trasladada a un centro de salud, donde la internaron en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La joven de 19 años se recuperó después de 40 días internada en la UCI y ahora espera retornar a la universidad (Fuente: Instagram/@jonas_liimma)

“Cuando desperté en la UCI y vi a mi madre, le pregunté: ‘¿Y qué hay de la universidad?’. Era lo único que le preguntaba”, dijo la joven. Su único interés era poder acudir a las clases universitarias y no cómo quedaría tras el ataque.

En una entrevista que ofreció al medio brasileño Fantástico, afirmó: “Mi vida no se acabó. El mundo no se detuvo ahí”. La sobreviviente explicó que el dolor más fuerte no fue el de la mordedura del tiburón, sino el hecho de que ya no tendría una extremidad.

Después de 40 días internada, dos cirugías y una terapia de rehabilitación, la joven planea continuar con su proyecto futuro de convertirse en jueza y aseguró que tiene la intención de aprovechar la segunda oportunidad que la vida le brindó.

Marcela Vitoria dos Santos - @jonas_liimma

“Vivamos, estudiemos, trabajemos y disfrutemos de todo lo bueno que la vida nos ofrece. Sigamos adelante”, manifestó la joven con el motivo de incentivar a otros a que no bajen los brazos e intenten superar sus dificultades.

El amor por la carrera universitaria es tan profundo que, durante su etapa de recuperación, solo leía los apuntes y consultaba las clases de forma virtual para no perder su avance.

Dos Santos vive con su madre y su situación de vulnerabilidad económica la impulsa a poder ayudar a su familia y ascender en la escala social. Sueña con progresar y obtener una mejor calidad de vida. “Perdí una extremidad, pero gané mucho bien. Vi de primera mano lo que significan la lealtad, mis amigos, mi familia y el apoyo de personas que ni siquiera conocía”, sostuvo la estudiante.

Así se recupera Marcela Vitória Dos Santos - @jonas_liimma

Sin poder trabajar, Dos Santos quedó a la espera de recibir una ayuda externa para comprar la pierna ortopédica. Gracias a la viralización de su historia, un donante se la compró, aunque no quiso revelar su identidad ante los medios de comunicación.

Antes de finalizar con la entrevista, Dos Santos sostuvo: “Soy una persona muy intensa en la vida. Esto solo me hará más fuerte. No miremos atrás, solo hacia adelante”.