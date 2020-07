Sofía de Suecia: la historia de la princesa que le ganó a un pasado oscuro

La sociedad sueca la juzgó por su pasado cuando se anunció su relación con el príncipe Carlos Felipe. Los medios contaron que fue stripper y modelo de revistas para hombres, sin embargo, nada le impidió convertirse en una royal querida y ejemplar Crédito: Instagram Prinsparet

Las historias de niñas que crecieron en familias comunes y que luego se transformaron en princesas son cada vez más numerosas. Una de ellas es la de Sofía Kristina Hellqvist que hoy está casada con el príncipe Carlos Felipe de Suecia y que, a pesar de los difíciles primeros momentos de la relación, se convirtió en una de las royals más queridas por los habitantes del país nórdico .

Sofía nació el 6 de diciembre de 1984, es la segunda de tres hermanas mujeres . Su madre, Marie Britt Rotman, trabajaba como gerente de marketing y su padre, Erik Hellqvist, era un asesor laboral. Hasta los seis años vivió en Täby, una localidad ubicada a tres horas de Estocolmo. Luego su familia se mudó a Alvdalen, una pequeña ciudad donde todavía se utiliza un idioma antiguo de los vikingos. Instalada en plena naturaleza, Sofía tuvo la oportunidad de vivir una infancia al aire libre y de convertirse en una gran esquiadora .

Educada en una escuela Montessori, cuando terminó comenzó a estudiar música y, en cuanto pudo lograr cierta independencia económica, se mudó a Estocolmo para experimentar el ritmo de una gran ciudad. Fue allí donde Sofía sacó partido de su gran belleza : mientras estudiaba trabajaba como modelo. Una de sus primeras fotos más comentadas fue la que salió en la tapa de la revista sueca para hombres llamada Slitz. Votada como reina de la publicación, en 2004, con menos de veinte años, la futura princesa posó desnuda con una víbora que le envolvía el cuerpo.

Aquella tapa le abrió las puertas de la televisión y en 2005 fue una de las participantes del reality show Paradise Hotel: u n programa donde un grupo de solteros y solteras atractivos vivían en un complejo de lujo juntos. Sofía llegó a la final pero no terminó ganadora.

Entusiasmada con su libertad, la joven se mudó a Nueva York donde estudió contabilidad y trabajó como camarera, profesora de yoga y stripper . Los rumores cuentan que, incluso, tuvo un acercamiento al cine porno. Sin embargo, la estadía en la Gran Manzana la desilusionó y decidió volver a Suecia.

Existen distintas versiones acerca de cómo se conocieron con el príncipe Carlos Felipe, si en un boliche, en una fiesta privada o en un restaurante, pero lo cierto es que se cruzaron y se enamoraron al margen del pasado supuestamente "cuestionable" de ella.

Cuando en 2010 se hizo oficial la relación, los medios publicaron las historias y las fotos de Sofía que terminaron armando el relato de una vida poco apropiada para una princesa de acuerdo con parámetros de protocolos viejos. En varias entrevistas, consultada acerca de su pasado, la princesa respondió que no se arrepiente de nada: "Todas esas experiencias me convirtieron en la persona que soy y aunque hoy hubiera tomado otras decisiones, no me reprocho nada".

El escándalo que se armó en Suecia cuando la familia real anunció el compromiso de los novios en 2014 fue tal que Carlos Felipe salió a criticar a la prensa por el maltrato a su prometida: "la expusieron así para intimidarla", aseguró en un programa de televisión y agregó que "lejos de no recibirla, su familia la esperó con los brazos abiertos".

Sofía se mantuvo silenciosa y cordial y al año siguiente se convirtió en princesa en una celebración donde los novios cantaron temas de Coldplay y de Rihanna, además de la canción que ella le compuso especialmente a Carlos Felipe por la boda. El príncipe, por su parte, diseñó los anillos.

Hoy son padres de dos pequeños: Alejandro y Gabriel. Con el paso del tiempo y gracias a una personalidad agradable y sensata, Sofía se fue ganando la simpatía de los suecos y se convirtió en una de las princesas más queridas.

Actualmente, Sofía está comprometida con la promoción de la salud y del buen estado físico y preside una organización que lucha contra el acoso escolar. Las últimas noticias llegadas desde Suecia cuentan que en abril la princesa recibió una capacitación express que le permitió trabajar en un hospital de Estocolmo con el objetivo de hacer su parte en el contexto de la pandemia. Sus responsabilidades incluyen la limpieza y la asistencia en el cuidado de los pacientes.