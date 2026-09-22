Son argentinos y vivieron en Francia: “Trabajamos de limpieza alrededor de seis horas con un sueldo de 1750 euros con alojamiento en habitación privada”

Europa es uno de los continentes predilectos para realizar el famoso estilo de trabajo por temporada o “work and holiday”. Se trata de ciertos programas internacionales que ofrecen un sueldo básico con alojamiento y comida a cambio de prestaciones en servicios de hotelería o gastronomía. Ese fue el caso de Matías y Camila, los youtubers argentinos que desde Francia contaron cómo fue su experiencia como personal de limpieza en dos hoteles.

Para residir de manera temporal en un país europeo es necesario solicitar una visa de trabajo y luego encontrar el empleo que se ajuste a tu medida, según informaron los viajeros. En un video de 15 minutos explicaron los trucos para obtener el permiso legal en Francia y cómo se pueden hallar ofertas laborales a través de internet.

La pareja de argentinos contó que por seis horas en un hotel ganaron 1750 euros al mes (Fuente: YouTube)

¿Cuánto sale vivir en Francia?

Matías y Camila, del canal Cami & Mati - Siendo Nómades, recorrieron diferentes puntos turísticos franceses y en uno de ellos realizaron la temporada de verano, en un hotel que les brindó un empleo para limpiar las habitaciones, a cambio de un sueldo básico, hospedaje y comida.

“Los sueldos para trabajar en un lugar así están entre 1400 y 1500 euros, con alojamiento y algunos incluyen comida también. Busquen trabajos así porque la verdad que ahorran un montón”, dijo Camila y luego explicó: “Trabajamos como limpieza unas seis horas. El sueldo era de 1750 euros con alojamiento en habitación privada. Nos dieron chocolates, bicicletas… nos mimaron un montón”.

Una pareja de argentinos contó cómo fue trabajar en un hotel en Francia - Cami & Mati - Siendo Nómades

Aquella parte del viaje sucedió en verano y, durante el invierno, la pareja trabajó en un hotel que se encuentra en los Alpes. “Ahí trabajamos de limpieza, el sueldo era el mismo. Nos dieron un monoambiente chiquito para los dos”, completó Camila.

La pareja recordó que Francia solicita tener fondos suficientes en una cuenta bancaria para ingresar al país. Según ellos, se estima entre los 2500 euros y sirve como un seguro por si la situación laboral no es favorable o existe alguna dificultad.

“A estos trabajos hay gente que los quiere hacer y gente que no. En nuestro caso no, pero queríamos ahorrar. Aprendimos a hacer camas… Vivimos la experiencia; es algo que no íbamos a hacer para siempre”, mencionó Camila.

Al mismo tiempo, destacó que Facebook les resultó satisfactorio para encontrar trabajo, en especial en los grupos de argentinos, de hostels u otros donde se publican a diario ofertas para residentes y extranjeros. Ambas oportunidades las descubrieron allí.

Hacia el final, Matías estipuló cuánto se puede ahorrar por mes si se realiza este tipo de labor nómada y temporal: “Creo que depende de los gustos que te puedas ahorrar, pero pueden ser 1000 euros por mes. Mínimo, eso se puede juntar tranquilamente”.