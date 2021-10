“Sonreíste demasiado”: la insólita razón por la que una empresa no quiso contratar a una mujer

Una mujer se postuló para un puesto como selectora en una consultora pero no la tomaron por un insólito motivo: se ríe demasiado. Manuela Fernández acudió a las redes sociales para contar la situación que vivió tras pedirle un feedback a la empresa por la vacante a la que había aplicado. “Los profesionales no sonríen”, ironizó a través de un descargo que hizo en LinkedIn.

“Me postulé hace un mes para ser selectora en una consultora. Tuve la entrevista, pero me dijeron ‘preferimos seguir con otra persona’. Súper entendible, no es la primera vez que me lo dicen”, aseguró la mujer mientras daba un poco de contexto sobre las respuestas que puede llegar a tener una persona que busca trabajo y no es seleccionada para el puesto. “Ayer me postulé a otra vacante, pero resulta que era la misma. Esta vez, realizada por otra persona, y hoy me llegó este mail”, agregó junto a una captura del correo que recibió.

Se postuló a una vacante y no la tomaron porque sonrió demasiado durante la entrevista

En el documento, que dice estar firmado por “un compañero de Marcelo”, que sería la persona que la entrevistó por primera vez, le comentan que si bien su Currículum Vitae les resulta interesante “sonríe demasiado y es muy simpática”, por lo que esto no les pareció “muy profesional” a la hora de realizar la entrevista.

Manuela acudió a las redes sociales para contar su experiencia

“Por esto no me eligieron para el puesto. Al principio me enojé, pero ahora me río. Creo que la risa es más fuerte que yo. Me gusta ser positiva, ver el vaso lleno, ver lo bueno de las situaciones y las personas”, explicó la usuaria, que se definió como una “selectora de personal copada”. Para reafirmar eso, manifestó: “Cualquier candidato que tenga una entrevista conmigo lo va a pasar bien”.

En sus seis meses de experiencia como selectora independiente, contó que aprendió a armar un “ambiente cordial y distendido”. Sobre eso, precisó: “Quiero que mis entrevistados la pasen bien”.

En Twitter, donde su historia se viralizó rápidamente, dijo que decidió aplicar a la vacante ya que era para un puesto fijo. Asimismo, bromeó al definirse como “un bicho raro”, y señaló: “Una licenciada que se ríe. ¡Qué cosa! Yo pensaba que se sonríe para la vida, y no solo para la foto”.

La joven se hizo viral en Twitter donde extendió sobre el día que hizo la entrevista: "Fui con una actitud relajada"

El mensaje de la mujer se volvió tendencia en la red social y recibió cientos de comentarios.

El mail completo que recibió la mujer que rechazaron por “reírse” demasiado

Hola Manuela, gracias por tu CV. Quería aclarar que soy compañero de Marcelo, el chico que te entrevistó hace 3 semanas aproximadamente. La vacante es la misma y te recuerdo que no habías quedado seleccionada.

Te recuerdo el feedback: nos pareció interesante tu CV y lo que tenés para aportar a una empresa. Pero sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática y no nos parece muy profesional una persona que se sonríe en toda la entrevista.

El mail se hizo viral en las redes sociales donde muchos internautas apenas podían dar crédito de la respuesta de los reclutadores

No es nada personal, solo creemos que eso puede afectar al desempeño de tu carrera en un futuro. Es solo un consejo, a veces ser extrovertido denota falta de compromiso y seriedad. Que tengas un buen fin de semana, saludos.