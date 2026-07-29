Sophia, de 24 años, sobre el TOC en las relaciones: “No podía salir de casa porque me preocupaba mucho engañar a mi novio”

Las relaciones de pareja suelen estar atravesadas por dudas, inseguridades y momentos de incertidumbre. Sin embargo, cuando esos cuestionamientos se vuelven constantes, pueden ser un signo del llamado TOC de las relaciones (TOC-R), una variante del trastorno obsesivo compulsivo que, según especialistas, va mucho más allá de las preocupaciones habituales. Sobre este tema habló Sophia, una joven de 24 años que, pese a llevar más de un año de noviazgo, asegura que no puede dejar de preguntarse si realmente ama a su pareja, si son compatibles y qué debería hacer con esos pensamientos.

En diálogo con la BBC, Sophia contó que los pensamientos obsesivos comenzaron a afectar por completo su vida cotidiana y su relación de pareja. “No podía salir de casa porque me preocupaba mucho engañar a mi novio”, expresó la joven, que trabaja como camarera y creadora de contenido en Leeds, Reino Unido.

Sophia describe el impacto de tener TOC en las relaciones como una "tortura mental". Gentileza

Con el paso del tiempo, la situación se volvió cada vez más difícil de sobrellevar. “En mis peores momentos, no podía ir a trabajar. Me pasaba el día en la cama, haciéndole cientos de preguntas a [Chat] GPT para intentar tranquilizarme”, relató.

“Tortura mental”: así describió Sophia cómo es vivir con TOC-R

Sophia describió convivir con el TOC de las relaciones como una lucha constante contra pensamientos que no puede controlar. Según explicó, las dudas sobre su vínculo aparecen de forma repetitiva y generan una necesidad permanente de buscar respuestas y tranquilidad, una dinámica que puede consumir gran parte de la energía mental y afectar la vida cotidiana.

Sophia, de 24 años, dudaba constantemente de su relación y descubrió que tenía TOC-R (Foto: Freepik)

“Es una tortura mental”, definió la joven al hablar de su experiencia. “Tener una voz en la cabeza que constantemente critica tu relación y tener todos esos pensamientos horribles contra tu pareja es desgarrador”, expresó. Aunque el TOC afecta a entre el 1% y el 3% de la población mundial, todavía no existen cifras precisas sobre cuántas personas padecen específicamente TOC-R, ya que no se registra como una categoría independiente.

Qué se sabe sobre el TOC de las relaciones

El TOC de las relaciones (TOC-R) es una forma de trastorno obsesivo compulsivo que todavía es poco conocida, aunque en los últimos años aumentaron las consultas por esta afección. El psicólogo clínico Guy Doron, de la Universidad Reichman de Israel, comenzó a investigarla hace más de una década, cuando existía poca información al respecto. Actualmente, los especialistas observan un crecimiento en el tema.

Sophia sobre el TOC-R: “Tener una voz en la cabeza que critica tu relación es desgarrador” (Foto: Freepik)

El TOC-R puede presentarse de dos maneras: una enfocada en la relación, donde aparecen dudas constantes sobre los propios sentimientos o la compatibilidad con la pareja, y otra centrada en el otro, donde la persona se concentra en posibles defectos de su compañero. Suele aparecer en vínculos amorosos y puede intensificarse ante cambios importantes, como comenzar a convivir o casarse. En el caso de Sophia, pequeños detalles cotidianos comenzaron a generar cuestionamientos constantes sobre la relación.

Los especialistas señalan que factores como el perfeccionismo, la tendencia a sobrepensar y las experiencias previas pueden influir en la forma en que una persona enfrenta las dudas dentro de un vínculo. Además, las redes sociales pueden aumentar la presión al mostrar una imagen idealizada del amor. “Ver parejas que parecen perfectas en internet crea expectativas, cuando las relaciones reales no son perfectas”, explicó Sophia sobre cómo ese entorno también impactó en su manera de interpretar su propia relación.